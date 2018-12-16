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"Прислушайтесь к опасениям соседей": Госдеп настоятельно рекомендует Германии отказаться от "Северного потока - 2"

16 декабря 2018, 10:54  •  253 • Политика
Резолюция с призывом остановить строительство "Северного потока - 2", принятая накануне Европарламентом, была с воодушевлением воспринята в Вашингтоне. После чего представитель Госдепа обратился к Германии, которая не изменила своей позиции по вопросу газопровода. "Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом", - заявил Роберт Палладино.
Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино, одобрив решение ЕС продлить еще на полгода действие антироссийских санкций, обратился к властям Германии с призывом "прислушаться к опасениям соседей" и отказаться строительства газопровода "Северный поток - 2".
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в ночь на воскресенье, 16 декабря.
"Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода "Северный поток - 2" как политический проект. Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", - заявил дипломат.
Также в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства говорится, что Вашингтон приветствует недавние шаги Евросоюза по привлечению России к ответственности за "агрессию против Украины".
Об этом сообщает РИА Новости
Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток - 2». Впрочем, документ носит исключительно рекомендательный характер.
Финляндия и Германия не намерены отказываться от своего участия в реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Тем самым они игнорируют резолюцию ЕП, показывая, что она им "не указ".

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