"Пришёл как привидение": Порошенко обидел официантов ресторана

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обидел официантов в одном из киевских ресторанов. "Пришёл как привидение", - говорят теперь они.

После завершения судебного заседания Пётр Порошенко отправился в ресторан вместе со своей командой. Было выбрано заведение "Царское село" в Киеве. Бывший глава государства обидел официантов - не оставил им чаевых.

Одна из сотрудниц заведения рассказала, что Порошенко и пришедшие с ним были в отдельном зале. Далеко не все из гостей проявили элементарную вежливость и поздоровались.

"Если бы мне не сказали, что он (Порошенко - ред.) пришёл, я бы даже не заметила. Он пришёл как привидение, так забежал", - призналась сотрудница ресторана.

Ушёл по-английски. Даже не сразу заметили, что Порошенко покинул "Царское село", пишут "Известия".

Проблем с деньгами у политика явно нет. 10 января стало известно, что за предыдущий месяц на услуги юристов Порошенко потратил около 11 миллионов гривен, что эквивалентно более чем 30 миллионам рублей. Впрочем, с мая 2019 года этот человек миллиардером не является.

Когда стало известно, куда отправился Порошенко после заседания суда, тут же появились шутки, что в ресторан он поехал "праздновать". 19 января Печерский районный суд Киева заставил экс-президента Украины сдать загранпаспорт и обязал являться к следователю по первому требованию. Пётр Порошенко подозревается в государственной измене.