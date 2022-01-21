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"Пришёл как привидение": Порошенко обидел официантов ресторана

21 января 2022, 02:40  •  83 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко обидел официантов в одном из киевских ресторанов. "Пришёл как привидение", - говорят теперь они.
После завершения судебного заседания Пётр Порошенко отправился в ресторан вместе со своей командой. Было выбрано заведение "Царское село" в Киеве. Бывший глава государства обидел официантов - не оставил им чаевых.
Одна из сотрудниц заведения рассказала, что Порошенко и пришедшие с ним были в отдельном зале. Далеко не все из гостей проявили элементарную вежливость и поздоровались.
"Если бы мне не сказали, что он (Порошенко - ред.) пришёл, я бы даже не заметила. Он пришёл как привидение, так забежал", - призналась сотрудница ресторана.
Ушёл по-английски. Даже не сразу заметили, что Порошенко покинул "Царское село", пишут "Известия".
Проблем с деньгами у политика явно нет. 10 января стало известно, что за предыдущий месяц на услуги юристов Порошенко потратил около 11 миллионов гривен, что эквивалентно более чем 30 миллионам рублей. Впрочем, с мая 2019 года этот человек миллиардером не является.
Когда стало известно, куда отправился Порошенко после заседания суда, тут же появились шутки, что в ресторан он поехал "праздновать". 19 января Печерский районный суд Киева заставил экс-президента Украины сдать загранпаспорт и обязал являться к следователю по первому требованию. Пётр Порошенко подозревается в государственной измене.

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