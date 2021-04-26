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"Пришлось "глотать пыль": Ту-160 России выставили американские F-35 в неприглядном виде
26 апреля 2021, 17:25 • 224 • Политика
Китайские эксперты рассказали, что пилоты Ту-160 России в небе над Норвежским морем выставили в неприглядном виде американские самолёты F-35.
Китайские эксперты отмечают, что России постоянно приходится использовать жёсткие ответные действия на постоянные военные провокации НАТО.
По данным издания Sina, в последние годы значительно увеличилось число провокаций, которые инициируют военные стран Запада у границ России. США и союзники по НАТО постоянно направляют самолёты и корабли максимально близко к рубежам страны.
Так, недавно стратегические бомбардировщики России Ту-160 "Белый лебедь" вынуждены были совершить полёт над Норвежским морем. Это вызвано тем, что на военной базе в Норвегии были размещены американские стратегические бомбардировщики, угрожающие Северному флоту России.
- отметили эксперты Sina.
Во время полёта Ту-160 самолёты F-35 США попытались осуществить их перехват, но были неприятно поражены. Самолёты России смогли оторваться от преследователей, развив скорость на форсаже в 2 Маха.
Пилотам НАТО в тот момент пришлось "глотать пыль", поднятую лётчиками России, отметили китайские эксперты. Этот случай сделал пилотов F-35 США объектом постоянных насмешек, передаёт ПолитРоссия.
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