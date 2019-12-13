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"Пришлось переотдавать приказ несколько раз": Военный эксперт о новом штурме Хафтаром столицы Ливии
13 декабря 2019, 05:09 • 79 • Политика
Хафтар объявил о решающем сражении и начале освобождения Триполи от бандитов ПНС Ливии. "Приказ был отдан ещё в апреле, но, так как со штурмом не сложилось, пришлось переотдавать его ещё несколько раз", - комментирует ситуацию военный эксперт Борис Рожин.
Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о решающем сражении в контртеррористической операции "Аль-Карама", целью которой является освобождение Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии. ПНС - это Переходный национальный совет, установленный при поддержке Евросоюза и ООН. Сам Хафтар выступает на стороне избранного жителями страны ливийского парламента.
В настоящее время большая часть территории Ливии находится под контролем Ливийской национальной армии и ливийского парламента. В свою очередь столица страны Триполи - в руках так называемого Переходного национального совета, который поддерживают ООН и Евросоюз.
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