"Пришлось переотдавать приказ несколько раз": Военный эксперт о новом штурме Хафтаром столицы Ливии

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о решающем сражении в контртеррористической операции "Аль-Карама", целью которой является освобождение Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии. ПНС - это Переходный национальный совет, установленный при поддержке Евросоюза и ООН. Сам Хафтар выступает на стороне избранного жителями страны ливийского парламента.

"Это решающее сражение положит начало продвижению в центр Триполи для его освобождения", - цитирует Nation News слова главы Ливийской национальной армии.

В настоящее время большая часть территории Ливии находится под контролем Ливийской национальной армии и ливийского парламента. В свою очередь столица страны Триполи - в руках так называемого Переходного национального совета, который поддерживают ООН и Евросоюз.