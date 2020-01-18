|
"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом "шедевральном" вопросе Лаврову
18 января 2020, 02:24 • 64 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров провёл большую пресс-конференцию по итогам 2019 года. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала самым "шедевральным" вопрос журналистов. "Пришлось даже привести прямую цитату из заявления заместителя министра и как-то немножко людей вернуть в реальность", - вспоминает дипломат.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров провёл в пятницу, 17 января, большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Какой из вопросов журналистов оказался самым "шедевральным", рассказала Царьграду официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По её мнению, "шедевром" пресс-конференции стал вопрос британского издания The Independent о крушении украинского Boeing в Иране. В этот вопрос журналист включил элемент фейка, сославшись на цитату, которая якобы принадлежала заместителю министра иностранных дел России.
Она отметила, что её всегда удивляло, как западные СМИ быстро забывают вопросы, которые ещё недавно казались для них судьбоносными. Казалось бы, британское издание должно было поставить вопрос о Скрипалях, коль скоро были такие масштабные действия предприняты именно официальным Лондоном. Но нет, их интересует Иран.
Дипломат добавила, что большинство вопросов всё-таки были сосредоточены на текущей повестке. Это Ближний Восток в широком смысле слова и темы, связанные с международным правом, а также концептуальные вопросы российской политики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2020, 02:09
|
12 января 2020, 19:39
|
14 января 2020, 04:09
|
15 января 2020, 12:39
|
17 января 2020, 13:24
|
14 января 2020, 13:54
|
12 января 2020, 13:09