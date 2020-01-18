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"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом "шедевральном" вопросе Лаврову

18 января 2020, 02:24  •  64 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров провёл большую пресс-конференцию по итогам 2019 года. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала самым "шедевральным" вопрос журналистов. "Пришлось даже привести прямую цитату из заявления заместителя министра и как-то немножко людей вернуть в реальность", - вспоминает дипломат.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров провёл в пятницу, 17 января, большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Какой из вопросов журналистов оказался самым "шедевральным", рассказала Царьграду официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По её мнению, "шедевром" пресс-конференции стал вопрос британского издания The Independent о крушении украинского Boeing в Иране. В этот вопрос журналист включил элемент фейка, сославшись на цитату, которая якобы принадлежала заместителю министра иностранных дел России.
"Уже в самом вопросе звучал… или была попытка совершить вот такую дезинформацию. Это, конечно, шедевр, правда, шедевр. Пришлось даже привести прямую цитату из заявления заместителя министра и как-то немножко людей вернуть в реальность", - сказала Мария Захарова в интервью Царьграду.
Она отметила, что её всегда удивляло, как западные СМИ быстро забывают вопросы, которые ещё недавно казались для них судьбоносными. Казалось бы, британское издание должно было поставить вопрос о Скрипалях, коль скоро были такие масштабные действия предприняты именно официальным Лондоном. Но нет, их интересует Иран.
"Шедевр, то, о чём мы говорим, то, с чем борется весь мир, с пропагандой, фейками, вот сегодня британская пресса показала себя, конечно, как всегда, но очень явно. Это если говорить о таких экстраординарных моментах", - пояснила Захарова.
Дипломат добавила, что большинство вопросов всё-таки были сосредоточены на текущей повестке. Это Ближний Восток в широком смысле слова и темы, связанные с международным правом, а также концептуальные вопросы российской политики.
"Мне кажется, почему-то меньше всего в этот раз всех интересовали двусторонние российско-американские отношения. Но может быть, это такой тоже элемент большего реализма в оценке международных событий", - подытожила официальный представитель МИД России.

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