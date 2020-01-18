"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом "шедевральном" вопросе Лаврову

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров провёл в пятницу, 17 января, большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Какой из вопросов журналистов оказался самым "шедевральным", рассказала Царьграду официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По её мнению, "шедевром" пресс-конференции стал вопрос британского издания The Independent о крушении украинского Boeing в Иране. В этот вопрос журналист включил элемент фейка, сославшись на цитату, которая якобы принадлежала заместителю министра иностранных дел России.

"Уже в самом вопросе звучал… или была попытка совершить вот такую дезинформацию. Это, конечно, шедевр, правда, шедевр. Пришлось даже привести прямую цитату из заявления заместителя министра и как-то немножко людей вернуть в реальность", - сказала Мария Захарова в интервью Царьграду.

Она отметила, что её всегда удивляло, как западные СМИ быстро забывают вопросы, которые ещё недавно казались для них судьбоносными. Казалось бы, британское издание должно было поставить вопрос о Скрипалях, коль скоро были такие масштабные действия предприняты именно официальным Лондоном. Но нет, их интересует Иран.

"Шедевр, то, о чём мы говорим, то, с чем борется весь мир, с пропагандой, фейками, вот сегодня британская пресса показала себя, конечно, как всегда, но очень явно. Это если говорить о таких экстраординарных моментах", - пояснила Захарова.

Дипломат добавила, что большинство вопросов всё-таки были сосредоточены на текущей повестке. Это Ближний Восток в широком смысле слова и темы, связанные с международным правом, а также концептуальные вопросы российской политики.