|
"Пришли русские и всё испортили": Чему учат школьников в постсоветских странах
13 февраля 2022, 11:15 • 268 • Политика
Учебники истории практически всех постсоветских республик трактуют Российскую Империю, СССР, а ныне уже современную Россию как империалистическое государство, всегда стремившееся поработить и лишить своей культуры маленькие свободолюбивые и талантливые народы ближнего окружения. За антироссийскостью нередко проглядывает и откровенная русофобия. Абсурдно, но такая линия сохраняется в школьном образовании даже тех стран, которые ныне считаются союзниками России. Можем ли мы на это как-то повлиять?
Для начала анекдот. На Украине западный журналист берёт интервью у прохожего.
– Вы боитесь вторжения русских оккупантов?
– Да, очень боимся!
– И что будете делать?
– Придётся бежать...
– И куда?
– Ну, наверное, в Москву...
Трезвый голос из Баку
"Первый русский" уже обращался к теме взращивания русофобов на постсоветском пространстве через преподавание искажённой истории. Школьные учебники этих стран воспроизводят одну заданную схему взаимоотношений с Россией: жил-был свободолюбивый талантливый народ с самобытной культурой, уходящий корнями в седую древность. Но тут пришли с севера (вариант: востока) жестокие и хитрые захватчики, оккупировали его землю, унизили местную культуру и язык, начав высасывать богатства. И только благодаря героизму и верности лучших сынов народа удалось освободить нацию от русского империализма и обрести долгожданную независимость. Особенно ярко и эпично эти сказки расписываются в учебниках государств, никогда ранее не имевших своей государственности.
Немного необычно, что на этот русофобский тренд с тревогой обратил внимание молодой азербайджанский публицист и блогер Фарид Алмазов, о чём "Первый русский" недавно сообщал.
Интересно посмотреть, как Россию и русских, а также вообще нашу совместную историю рассматривают в стране, представители которой заявляют о своей готовности к расширению сотрудничества, к дружеским и партнёрским отношениям.
Для иллюстрации Фарид привёл примеры из учебника для вузов "История Азербайджана", официально рекомендованного Минобразования АР (учебник вышел в издательстве Baku Universiteti 2016 г., под научной редакцией завкафедрой "История Азербайджана доцента Мехмана Абдуллаева).
Над последним Фарид, судя по всему, неплохо знающий нашу общую неискажённую историю, правомерно иронизирует:
Публицист также справедливо отмечает, что "смещение акцентов с Российской Империи и СССР, т. е. уже не существующих государств с имперско-династической или идеологически ориентированной политикой, просто на Россию и русских, что уже представляет ярко-выраженную русофобию". Констатируя у авторов учебника "демонстрацию верноподданнического отношения к Османской Империи, а затем к Турции", Алмазов ясно видит также их задачу "представить Россию в качестве исторического врага вообще для всех народов Кавказа и в целом Ислама".
Когда Гитлер "лучше" Суворова
Что ж, за столь трезвый взгляд, обоснованную тревогу от фальсификации истории своей страны и смелость публичного высказывания публицисту Фариду Алмазову можно только низко поклониться. Увы, таких трезвомыслящих и доброжелательных смельчаков на просторах бывшего Союза раз-два и обчёлся. Тем более – молодых, уже учившихся по антирусским учебникам.
Про Украину здесь лучше вообще помолчать: мифология древних "укров", выкопавших Чёрное море и извечно боровшихся с "варварами-москалями", зашла там уже в область клинической психиатрии. С прибалтами – тоже всё давно ясно: дикие восточные славяне постоянно набегали на культурных эстов и ливов, грабили и насиловали. А потом, прорубив своим кровавым топором окно в Европу, взяли их, бедных, в плен, насильно русифицируя, вытравливая милую die Kultur. Когда же носители Kultur и Ordnung со свастикой на рукаве пришли "освободить" их от диких большевиков, те их варварски избили и опять взяли добрых прибалтов в плен на полвека.
Про историю Молдавии применительно к постсоветским учебникам говорить и вовсе странно. Ведь там уже много лет учебный курс называется "История румын", в котором вместо исторического названия страны "Валахия-Мунтения" употребляется фальшивка "Румынская страна". Вхождение Бессарабии в состав Российской Империи и СССР трактуется как "оккупация", а его аннексия королевской Румынией – как воплощение многовекового стремления "всех румын к объединению" ("История румын и всеобщая история". Учебник для 9 класса. Авторы Игор Шаров, Игор Кашу, Майя Добзеу, Павел Чербушкэ. Cartdidact, 2013).
Освободительные от осман русско-турецкие войны называются "бедствием" для коренного населения. Зато в 1941 году "румынские и германские части освободили Бессарабию и север Буковины". Согласно молдавским русофобам, получается, Гитлер и Антонеску "гораздо лучше", чем Суворов и Милорадович. А вот перл из другого учебника: "Настоящие отбросы, все эти поляки, греки, армяне и евреи, загрязнившие Кишинёв" (Demir Dragnev, Ion Varta. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu. Chişinău, 2002).
С грузинскими учебниками то же самое. В качестве "исторических областей Грузии" на школьной карте изображены нынешние фрагменты территории России, Турции и Азербайджана. Как они там оказались, школьники знают с 4 класса: захватили "враги". Они же "сделали всё, чтобы посеять вражду между грузинским и абхазским народами с целью отторгнуть Абхазию от Грузии". Добровольное вхождение Картли-Кахетинского царства в Россию подаётся как "историческая ошибка" царя Георгия XII (Учебник М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе – "История Грузии).
А неизбежные для этого войны России с Турцией и Персией трактуются как агрессивные для "оккупации" всего Закавказья. То, что в них, жертвуя своими сыновьями, Россия спасла от физического уничтожения самих грузин, авторы учебников "забывают".
"Союзнички" туда же?
Такими же передёргиваниями полнятся в разной мере учебники практически всех постсоветских стран. По идее, Россию должно несколько удивлять, что эта историческая русофобия практикуется и нашими как бы союзниками по ОДКБ и ШОС. Например, Киргизией и Казахстаном. Так, в одном из школьных учебников последнего пишут:
Иллюстрирует "истинное лицо русского царизма" картинка "Разгром аула", где конные русские казаки шашками рубят мирных казахов и жгут их жилища. О советском периоде говорится более сдержанно, но, оказывается, и в СССР Казахстан служил лишь "сырьевым придатком". Выросшие в голой степи с нуля предприятия и целые города со школами, театрами и другими приметами цивилизации – не в счёт, как и грамотность населения, создание земледелия. Не "отстают" и соседи-киргизы:
Особенно прелестно, что, оказывается, вопреки русским империалистам и лишь "благодаря стараниям трудолюбивого киргизского народа" были всё-таки "построены города и школы, достигнуты успехи в науке и искусстве".
Даже в объективных в целом по отношению к России и русским армянских учебниках можно встретить утверждения, что Россия-де смотрела на Армению "как на колонию, делала из неё сырьевой источник и рынок сбыта товара". Ну, право, смешно: кто тут чей "рынок сбыта", легко проверить, зайдя на любой московский рынок.
Что с того?
В целом от всего этого разгула постсоветской школьной русофобии отнюдь не смешно. Особенно применительно к "союзникам" по ЕАЭС и ОДКБ. Какие же это союзники, если для них русские – извечные оккупанты и империалисты?
Может ли Россия в её нынешнем состоянии что-то противопоставить воспитанию всё новых "окрестных" русофобов? Несомненно. По минимуму – вводить для приезжающих к нам из этих стран экзамены не только по русскому языку, но и по совместной истории, через специально изданные для этого наши, а не их учебники. Ну а по максимуму – продвигать через Россотрудничество и другие структуры эти же учебники в качестве альтернативных во всех постсоветских республиках. Сопровождая их презентацию совместными народными песнями и плясками. И пусть местные русофобы называют это "культурным империализмом". Простой народ всё равно потянется.
Подпишитесь на нас
268
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2022, 04:55
|
10 февраля 2022, 06:50
|
11 февраля 2022, 00:20
|
06 февраля 2022, 21:10
|
11 февраля 2022, 02:05
|
08 февраля 2022, 05:50
|
08 февраля 2022, 07:35