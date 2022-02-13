"Пришли русские и всё испортили": Чему учат школьников в постсоветских странах

Учебники истории практически всех постсоветских республик трактуют Российскую Империю, СССР, а ныне уже современную Россию как империалистическое государство, всегда стремившееся поработить и лишить своей культуры маленькие свободолюбивые и талантливые народы ближнего окружения. За антироссийскостью нередко проглядывает и откровенная русофобия. Абсурдно, но такая линия сохраняется в школьном образовании даже тех стран, которые ныне считаются союзниками России. Можем ли мы на это как-то повлиять?

Для начала анекдот. На Украине западный журналист берёт интервью у прохожего.

– Вы боитесь вторжения русских оккупантов?

– Да, очень боимся!

– И что будете делать?

– Придётся бежать...

– И куда?

– Ну, наверное, в Москву...

Трезвый голос из Баку

"Первый русский" уже обращался к теме взращивания русофобов на постсоветском пространстве через преподавание искажённой истории. Школьные учебники этих стран воспроизводят одну заданную схему взаимоотношений с Россией: жил-был свободолюбивый талантливый народ с самобытной культурой, уходящий корнями в седую древность. Но тут пришли с севера (вариант: востока) жестокие и хитрые захватчики, оккупировали его землю, унизили местную культуру и язык, начав высасывать богатства. И только благодаря героизму и верности лучших сынов народа удалось освободить нацию от русского империализма и обрести долгожданную независимость. Особенно ярко и эпично эти сказки расписываются в учебниках государств, никогда ранее не имевших своей государственности.

Немного необычно, что на этот русофобский тренд с тревогой обратил внимание молодой азербайджанский публицист и блогер Фарид Алмазов, о чём "Первый русский" недавно сообщал.

Интересно посмотреть, как Россию и русских, а также вообще нашу совместную историю рассматривают в стране, представители которой заявляют о своей готовности к расширению сотрудничества, к дружеским и партнёрским отношениям.

Для иллюстрации Фарид привёл примеры из учебника для вузов "История Азербайджана", официально рекомендованного Минобразования АР (учебник вышел в издательстве Baku Universiteti 2016 г., под научной редакцией завкафедрой "История Азербайджана доцента Мехмана Абдуллаева).

Российское самодержавие в Северном Азербайджане во всех сферах жизни общества проводило политику национальной и религиозной дискриминации ... на азербайджанскую молодёжь, которой власти не доверяли оружие, не распространялась воинская повинность.

Над последним Фарид, судя по всему, неплохо знающий нашу общую неискажённую историю, правомерно иронизирует:

Этому бы очень удивились генералы и офицеры Русской Императорской армии, например, Мустафа Хан Талышинский, Эмир Казим Мирза, Калбали Хан Нахичеванский, Гусейн Хан Нахичеванский, многочисленные офицеры собственного его императорского величества конвоя. Не менее были бы удивлены многочисленные деятели науки и культуры, которые смогли реализовать свой творческий потенциал именно в Российской Империи, не говоря уже о советском периоде нашей совместной истории.

Публицист также справедливо отмечает, что "смещение акцентов с Российской Империи и СССР, т. е. уже не существующих государств с имперско-династической или идеологически ориентированной политикой, просто на Россию и русских, что уже представляет ярко-выраженную русофобию". Констатируя у авторов учебника "демонстрацию верноподданнического отношения к Османской Империи, а затем к Турции", Алмазов ясно видит также их задачу "представить Россию в качестве исторического врага вообще для всех народов Кавказа и в целом Ислама".

Когда Гитлер "лучше" Суворова

Что ж, за столь трезвый взгляд, обоснованную тревогу от фальсификации истории своей страны и смелость публичного высказывания публицисту Фариду Алмазову можно только низко поклониться. Увы, таких трезвомыслящих и доброжелательных смельчаков на просторах бывшего Союза раз-два и обчёлся. Тем более – молодых, уже учившихся по антирусским учебникам.

Про Украину здесь лучше вообще помолчать: мифология древних "укров", выкопавших Чёрное море и извечно боровшихся с "варварами-москалями", зашла там уже в область клинической психиатрии. С прибалтами – тоже всё давно ясно: дикие восточные славяне постоянно набегали на культурных эстов и ливов, грабили и насиловали. А потом, прорубив своим кровавым топором окно в Европу, взяли их, бедных, в плен, насильно русифицируя, вытравливая милую die Kultur. Когда же носители Kultur и Ordnung со свастикой на рукаве пришли "освободить" их от диких большевиков, те их варварски избили и опять взяли добрых прибалтов в плен на полвека.

Про историю Молдавии применительно к постсоветским учебникам говорить и вовсе странно. Ведь там уже много лет учебный курс называется "История румын", в котором вместо исторического названия страны "Валахия-Мунтения" употребляется фальшивка "Румынская страна". Вхождение Бессарабии в состав Российской Империи и СССР трактуется как "оккупация", а его аннексия королевской Румынией – как воплощение многовекового стремления "всех румын к объединению" ("История румын и всеобщая история". Учебник для 9 класса. Авторы Игор Шаров, Игор Кашу, Майя Добзеу, Павел Чербушкэ. Cartdidact, 2013).

Освободительные от осман русско-турецкие войны называются "бедствием" для коренного населения. Зато в 1941 году "румынские и германские части освободили Бессарабию и север Буковины". Согласно молдавским русофобам, получается, Гитлер и Антонеску "гораздо лучше", чем Суворов и Милорадович. А вот перл из другого учебника: "Настоящие отбросы, все эти поляки, греки, армяне и евреи, загрязнившие Кишинёв" (Demir Dragnev, Ion Varta. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu. Chişinău, 2002).

С грузинскими учебниками то же самое. В качестве "исторических областей Грузии" на школьной карте изображены нынешние фрагменты территории России, Турции и Азербайджана. Как они там оказались, школьники знают с 4 класса: захватили "враги". Они же "сделали всё, чтобы посеять вражду между грузинским и абхазским народами с целью отторгнуть Абхазию от Грузии". Добровольное вхождение Картли-Кахетинского царства в Россию подаётся как "историческая ошибка" царя Георгия XII (Учебник М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе – "История Грузии).

А неизбежные для этого войны России с Турцией и Персией трактуются как агрессивные для "оккупации" всего Закавказья. То, что в них, жертвуя своими сыновьями, Россия спасла от физического уничтожения самих грузин, авторы учебников "забывают".

"Союзнички" туда же?

Такими же передёргиваниями полнятся в разной мере учебники практически всех постсоветских стран. По идее, Россию должно несколько удивлять, что эта историческая русофобия практикуется и нашими как бы союзниками по ОДКБ и ШОС. Например, Киргизией и Казахстаном. Так, в одном из школьных учебников последнего пишут:

Борьба казахского народа против российского колониализма длилась долго, охватив вторую половину XVIII в. до 90-х гг. ХХ в. ("История Казахстана" 11 класс, Турлыгул Т., Жолдасбаев С., Кожакеева Л. Алматы: Мектеп 2011 г).

Иллюстрирует "истинное лицо русского царизма" картинка "Разгром аула", где конные русские казаки шашками рубят мирных казахов и жгут их жилища. О советском периоде говорится более сдержанно, но, оказывается, и в СССР Казахстан служил лишь "сырьевым придатком". Выросшие в голой степи с нуля предприятия и целые города со школами, театрами и другими приметами цивилизации – не в счёт, как и грамотность населения, создание земледелия. Не "отстают" и соседи-киргизы:

За всю свою трёхтысячелетнюю историю кыргызский народ не был в таком жалком состоянии, как при продолжателях дела царского империализма – красных милитаристах". (История Кыргызстана XX—XXI вв. Учебник для 9 класса. Иманкулов М.К. "Китеп компания", 2006)

Особенно прелестно, что, оказывается, вопреки русским империалистам и лишь "благодаря стараниям трудолюбивого киргизского народа" были всё-таки "построены города и школы, достигнуты успехи в науке и искусстве".

Даже в объективных в целом по отношению к России и русским армянских учебниках можно встретить утверждения, что Россия-де смотрела на Армению "как на колонию, делала из неё сырьевой источник и рынок сбыта товара". Ну, право, смешно: кто тут чей "рынок сбыта", легко проверить, зайдя на любой московский рынок.

Что с того?

В целом от всего этого разгула постсоветской школьной русофобии отнюдь не смешно. Особенно применительно к "союзникам" по ЕАЭС и ОДКБ. Какие же это союзники, если для них русские – извечные оккупанты и империалисты?

Может ли Россия в её нынешнем состоянии что-то противопоставить воспитанию всё новых "окрестных" русофобов? Несомненно. По минимуму – вводить для приезжающих к нам из этих стран экзамены не только по русскому языку, но и по совместной истории, через специально изданные для этого наши, а не их учебники. Ну а по максимуму – продвигать через Россотрудничество и другие структуры эти же учебники в качестве альтернативных во всех постсоветских республиках. Сопровождая их презентацию совместными народными песнями и плясками. И пусть местные русофобы называют это "культурным империализмом". Простой народ всё равно потянется.