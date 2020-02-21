"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе

Сутки не прошли с момента, когда Реджеп Эрдоган выступил с "последним предупреждением" в адрес сирийской армии, требуя "отойти от турецких позиций в провинции Идлиб". В противном случае он обещал "начать военную операцию". Как таковую "военную операцию" президент Турции не начал, но "неожиданно" в наступление пошли боевики, которых активно поддерживает Анкара.

Хотя сирийская армия и оказывала яростное сопротивление, но в какой-то момент боевики начали занимать Нейраб.

Как сообщал политолог Борис Рожин, посёлок был частично занят, при этом попутно уничтожено три турецких танка, один БМП и два российских БПЛА. Вскоре на помощь сирийской армии пришли ВКС России.

"Сирийцы заявляют, что Россия не допускает турецкие самолёты в сирийское воздушное пространство, - пишет в своём Telegram-канале Рожин.

"Артиллерия поддержала атаку боевиков"

В Минобороны России впервые официально завили, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Это произошло вскоре после того, как ВКС России нанесли воздушный удар по позициям боевиков в регионе.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что боевики атаковали правительственные войска Сирии в районе населённых пунктов Кминас и Найраб, а военные Турции поддержали атаку из артиллерии. В этой связи, по просьбе сирийского командования, российские самолёты Су-24 нанесли воздушный удар по боевикам.

По данным агентства SANA, удары с воздуха наносили и сирийские ВВС. В результате в Идлибе погибло двое турецких военнослужащих, ещё пятеро получили ранения. Издание "Идлиб Пост" сообщило позднее, что, по данным Минобороны Турции, авиаудар, который привёл к гибели турецких солдат, нанесён самолётом ВВС Сирии.

"Никто уже никуда не идёт"

Боевики и турецкие военные на настоящий штурм Нейраба так и не решились. "Как говорят в Одессе, "никто уже никуда не идёт": наступающие пришли, огребли и ушли", - прокомментировал военкор Олег Блохин в своём Telegram-канале.

"Штурм Нейроба провалился, явная поддержка боевиков не на пользу имиджа Эрдогана, ну и, конечно, ВКС России остудили турецкий пыл", добавил автор Telegram-канала "Поддубный".

По данным телеканала Al Hadath, в ходе отражения атак бандформирования в районе Нейраба бойцами сирийской армии при поддержке Сил национальной обороны было уничтожено свыше 250 террористов. Правительственным силам удалось отразить несколько попыток противника выбить их с занятых позиций. При этом из строя выведено несколько десятков единиц бронетехники.

Туманная история с Patriot

На фоне обострения ситуации в провинции Идлиб появились сообщения о том, что Турция обратилась к США с просьбой поставить два зенитных ракетных комплекса Patriot на своей южной границе, что "позволит Анкаре свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха".

Такую информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова некоего высокопоставленного турецкого чиновника. Причём запрос отправлен ещё на прошлой неделе. Ответа турецкие власти пока не получили.

Через некоторое время официальные власти Турции решили опровергнуть сообщение об обращении к США по поводу ЗРК.

"Это сообщение не соответствует действительности", - заявил РИА Новости представитель

Минобороны Турции в ответ на просьбу прокомментировать распространённую информацию.

Однако позднее BBC Türkçe процитировало заявление министра обороны Турции Хулуси Акара, по словам которого "в качестве поддержки турецких военных в Идлибе" Вашингтон мог бы поставить Анкаре комплексы Patriot.

"Речь не идёт о появлении американских военнослужащих в Идлибе. Против нашей страны существует воздушная, ракетная угроза. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot", - заявил министр.

Одумались? Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу

По словам главы Минобороны Турции, у Анкары "нет проблем с Москвой" по ситуации в провинции Идлиб. Цель военнослужащих Турции - сирийская армия.

"Мы будем продолжать переговоры с РФ по Идлибу. Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано. Сочинское соглашение берётся за основу, что в нём прописано - то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель - (сирийский - ред.) режим", - сказал Хулуси Акар в эфире телеканала CNN Turk.

Пошли на таран: американцы и русские "столкнулись" в Сирии

Пока в провинции Идлиб происходят бои между протурецкими боевиками и сирийской армией, американские военнослужащие продолжают провоцировать коллег из России.

В Сети появилось видео, как американцы и русские "столкнулись" в Сирии. На кадрах видно, как бронеавтомобиль "Тигр" пытается обогнать американскую технику. Судя по записи, русским не понравилось, что военные из США ехали очень медленно. Однако бронеавтомобиль с американским флагом отказался дать "Тигру" дорогу и пошёл на таран, прижимая технику к обочине.

В результате бронеавтомобили почти столкнулись и проехали несколько метров максимально близко друг от друга. После этого "Тигр" был вынужден съехать в поле.

"Уничтожьте друг друга"

Очень показательна реакция турецких пользователей на сообщение об этом инциденте: они открыто призывают американцев и русских "перестрелять друг друга".

По словам журналиста Аббаса Джумы, антизападные и антиамериканские настроения среди турок - давно уже норма, американцев ненавидят. Но в последнее время ненависть переносится, отчасти и благодаря пропаганде и СМИ, на русских.

Как результат, под многими публикациями турецкой прессы появляются такие комментарии: "Повод для войны. Дай бог, они перестреляют друг друга", "Мы движемся к большой войне. Посмотрим, чью сторону мы займём", "Уничтожьте друг друга", - пишут читатели в комментариях.