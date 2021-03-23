"Приравнять к врагам народа!": России предложили "беспощадное решение" главной проблемы

России предложили "беспощадное решение" одной из главных проблем - коррупции. Сергей Михеев считает, что в нашей стране необходимо серьёзно ужесточить ответственность для чиновников за взяточничество: "Приравнять к врагам народа".

В Ставрополье правительство региона ушло в отставку в полном составе. Такое решение принял губернатор Владимир Владимиров, отметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Михеев. Итоги".

Свой экстраординарный шаг глава края объяснил задержанием зампреда кабмина. Его подозревают в получении взяток на сумму свыше 60 млн рублей.

Политолог Сергей Михеев назвал данное решение "резким, но правильным". Он выразил уверенность, что в России давно пора серьёзно ужесточить ответственность за взяточничество.

Я считаю, что коррупционеров надо приравнять к предателям родины. В нынешних условиях - внутриполитических, внешнеполитических - коррупция чиновников равно предательство родины, - подчеркнул эксперт.

Взяточничество наносит ущерб бюджету, а также гражданам РФ, из денег которых он формируется. Кроме того, такие скандалы подрывают авторитет всей системы государственной власти.

Фактически коррупционеры своими деяниями подбрасывают поводы врагам нашей страны - как внутри неё, так и вовне -, чтобы расшатывать российскую государственность.