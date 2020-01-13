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"Приравнивается ли президент США к папе римскому": Соловьёв поставил шесть вопросов ребром после признания Ирана
13 января 2020, 05:24 • 41 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв на фоне истерики вокруг рейса Тегеран - Киев, которая возобновилась после признания вины за сбитый самолёт Ираном, обозначил шесть вопросов, на которые мировому сообществу необходимо дать ответ.
Так, в первую очередь Соловьёв спросил, признают ли страны НАТО ликвидацию законной. И если да, то исходя из этого позволительны ли такие действия и остальным странам?
Кроме того, ведущий указывает на нюанс: следует ли в случае ликвидации приводить доказательства этого действия или достаточно ограничиться заявлением, что это секретные данные?
Во-вторых, Владимира Соловьёва интересует эффективность работы американках ПВО при ударе иранскими ракетами по военным базам США.
"Проводил ли кто-нибудь сравнение эффективности американских и сирийских ПВО на основании анализа американской ракетной атаки на сирийские базы и иранской атаки на американские? Разрушения? Ущерб?" - спрашивает ведущий.
Третий вопрос касается способа определения отсутствия или наличия злого умысла при гибели гражданского самолёта в результате работы ПВО в зоне конфликта.
"Кто и как определяет проведение международного трибунала при таких трагедиях?" - ставит четвёртый вопрос Соловьёв.
Также ведущему интересно: в свете произошедших событий, приравнивается ли президент США к папе римскому и считается ли теперь каждое слово американского лидера истиной в конечной инстанции?
"И если, да, то как быть с Украина-гейт и делом Бузины?" - интересуется Соловьёв.
И наконец, есть ли у государства Ирак право требовать вывода американских войск и баз со своей территории?
Утром в субботу стало известно, что власти Ирана взяли на себя ответственность за сбитый над Тегераном украинский лайнер. Глава республики Хасан Рухани назвал это трагической ошибкой и пообещал, что виновные будут наказаны. Лайнер был сбит ракетами 8 января, погибло 176 человек.
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