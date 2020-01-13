Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
«Технологических препятствий нет»: как Россия будет завершать строительство «Сев...
На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
ЦРУ написало Конституцию России? "Панорама" словами Трампа раскрыла су...
Главная / В мире

"Приравнивается ли президент США к папе римскому": Соловьёв поставил шесть вопросов ребром после признания Ирана

13 января 2020, 05:24  •  41 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв на фоне истерики вокруг рейса Тегеран - Киев, которая возобновилась после признания вины за сбитый самолёт Ираном, обозначил шесть вопросов, на которые мировому сообществу необходимо дать ответ.
Так, в первую очередь Соловьёв спросил, признают ли страны НАТО ликвидацию законной. И если да, то исходя из этого позволительны ли такие действия и остальным странам?
Кроме того, ведущий указывает на нюанс: следует ли в случае ликвидации приводить доказательства этого действия или достаточно ограничиться заявлением, что это секретные данные?
Во-вторых, Владимира Соловьёва интересует эффективность работы американках ПВО при ударе иранскими ракетами по военным базам США.
"Проводил ли кто-нибудь сравнение эффективности американских и сирийских ПВО на основании анализа американской ракетной атаки на сирийские базы и иранской атаки на американские? Разрушения? Ущерб?" - спрашивает ведущий.
Третий вопрос касается способа определения отсутствия или наличия злого умысла при гибели гражданского самолёта в результате работы ПВО в зоне конфликта.
"Кто и как определяет проведение международного трибунала при таких трагедиях?" - ставит четвёртый вопрос Соловьёв.
Также ведущему интересно: в свете произошедших событий, приравнивается ли президент США к папе римскому и считается ли теперь каждое слово американского лидера истиной в конечной инстанции?
"И если, да, то как быть с Украина-гейт и делом Бузины?" - интересуется Соловьёв.
И наконец, есть ли у государства Ирак право требовать вывода американских войск и баз со своей территории?
Утром в субботу стало известно, что власти Ирана взяли на себя ответственность за сбитый над Тегераном украинский лайнер. Глава республики Хасан Рухани назвал это трагической ошибкой и пообещал, что виновные будут наказаны. Лайнер был сбит ракетами 8 января, погибло 176 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
12 января 2020, 03:09
После «охоты на ведьм»: почему Трамп заговорил о необходимости развивать торговые связи с Россией
12 января 2020, 03:24
Сбили по ошибке: Иран признал вину в крушении украинского Boeing
12 января 2020, 22:54
Курс на Божью землю: Нидерландский плотник воссоздал Ноев ковчег
12 января 2020, 12:54
Своими силами: министр обороны Британии призвал снизить зависимость от военной помощи США
12 января 2020, 19:24
Размытые цели: как в США пытаются объяснить причину убийства Касема Сулеймани
13 января 2020, 05:24
"Приравнивается ли президент США к папе римскому": Соловьёв поставил шесть вопросов ребром после признания Ирана
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2020, 02:09
"У нас лошадей столько нет": Глава Меджлиса предложил отпраздновать день со...
13 января 2020, 02:09
В иранской армии "был предатель"? Поклонская предупредила, что риск ошибок ...
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
13 января 2020, 01:54
«Технологических препятствий нет»: как Россия будет завершать строительство «Северног...
13 января 2020, 01:54
«Вмешательство» через Twitter: как Трамп поддержал протесты в Иране на фоне инцидента...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
08 января 2020, 18:09
"А нас за що???": В Сети посмеялись над негодующими из-за решения Совбеза ООН американцами
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.