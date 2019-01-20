"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса

Журналиста Владимира Соловьева восхитило то, как пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова "припечатала" председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, заявившего о "бедной" России.

Напомним, ранее Захарова раскритиковала Чубайса за слова о бедной России, напомнив последнему о его работе в правительстве. По мнению дипломата, РФ является одной из богатейших стран мира, а вопросы о материальном положении граждан следует задавать именно главе «Роснано».

"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - резюмировала она.

Соловьев, который ранее также вступил в перепалку с Чубайсом, отреагировал на действия представителя МИД.

"Припечатала так припечатала", - написал он в соцсетях.