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"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса

20 января 2019, 05:24  •  102 • Политика
Владимир Соловьев похвалил пресс-секретаря МИД России Марию Захарову, осадившую и "припечатавшую" Анатолия Чубайса.
Журналиста Владимира Соловьева восхитило то, как пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова "припечатала" председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, заявившего о "бедной" России.
Напомним, ранее Захарова раскритиковала Чубайса за слова о бедной России, напомнив последнему о его работе в правительстве. По мнению дипломата, РФ является одной из богатейших стран мира, а вопросы о материальном положении граждан следует задавать именно главе «Роснано».
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - резюмировала она.
Соловьев, который ранее также вступил в перепалку с Чубайсом, отреагировал на действия представителя МИД.
"Припечатала так припечатала", - написал он в соцсетях.
Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала. pic.twitter.com/pST4hxKg0c
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2019 г.

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