|
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса
20 января 2019, 05:24 • 102 • Политика
Владимир Соловьев похвалил пресс-секретаря МИД России Марию Захарову, осадившую и "припечатавшую" Анатолия Чубайса.
Журналиста Владимира Соловьева восхитило то, как пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова "припечатала" председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, заявившего о "бедной" России.
Напомним, ранее Захарова раскритиковала Чубайса за слова о бедной России, напомнив последнему о его работе в правительстве. По мнению дипломата, РФ является одной из богатейших стран мира, а вопросы о материальном положении граждан следует задавать именно главе «Роснано».
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - резюмировала она.
Соловьев, который ранее также вступил в перепалку с Чубайсом, отреагировал на действия представителя МИД.
"Припечатала так припечатала", - написал он в соцсетях.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2019, 00:09
|
13 января 2019, 15:24
|
17 января 2019, 15:09
|
17 января 2019, 00:39
|
13 января 2019, 12:09
|
16 января 2019, 05:09
|
16 января 2019, 01:54