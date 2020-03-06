"Приостановили бойню, но..." Аббас Джума о полумерах по Идлибу

В комментарии Царьграду Джума указал, что решения о том, что делать с террористами, всё равно нет. По его словам, нахождение на территории Сирии террористов той же "ан-Нусры"*, неприемлемо.

Тем не менее встреча была полезна. Журналист отметил, что Эрдоган прибыл в Москву со слабой позицией и "качать права не мог", поэтому, например, не шла речь о трассе М-5, занятой сирийскими войсками.

"Она остаётся за Дамаском. Никакой речи об откате сирийской армии за наблюдательные пункты, ранее взятые… не идёт. И это хорошо, конечно", - сказал он.

При этом Джума напомнил: Анкара уже продемонстрировала, что не всегда выполняет достигнутые договорённости, как, например, в случае с Сочинским меморандумом.

В документе обозначалась борьба с терроризмом как основная. Нынешняя встреча, по его словам, притормозит кровопролитие, ведь огромное количество сирийцев и турок гибнет.

"Огромное количество сирийских солдат, огромное количество турецких солдат умерли. Это бойня. И Путин и Эрдоган приостановили эту бойню… Безусловно, повторяю, это полумеры. Это одна из многих встреч. Я полагаю, встречи ещё будут, на разных уровнях", - добавил он.

5 марта в Москве завершились переговоры президентов России и Турции. Принято решение о введении режима прекращения огня в Идлибе с 6 марта, совместном патрулировании трассы М-4, уничтожении террористов и создании коридора безопасности вблизи М-4.

* Организация, деятельность которой в России запрещена.