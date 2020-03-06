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"Приостановили бойню, но..." Аббас Джума о полумерах по Идлибу
06 марта 2020, 11:35 • 122 • В мире
На переговорах в Москве президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о полумерах по Идлибу, считает обозреватель РИА "Федеральное агентство новостей" журналист Аббас Джума. По его мнению, лидеры двух стран "приостановили бойню, но не решили проблему". Потому, убеждён он, встреча в Москве - не единственная, лидеры государств будут и дальше продолжать переговорный процесс.
В комментарии Царьграду Джума указал, что решения о том, что делать с террористами, всё равно нет. По его словам, нахождение на территории Сирии террористов той же "ан-Нусры"*, неприемлемо.
Тем не менее встреча была полезна. Журналист отметил, что Эрдоган прибыл в Москву со слабой позицией и "качать права не мог", поэтому, например, не шла речь о трассе М-5, занятой сирийскими войсками.
"Она остаётся за Дамаском. Никакой речи об откате сирийской армии за наблюдательные пункты, ранее взятые… не идёт. И это хорошо, конечно", - сказал он.
При этом Джума напомнил: Анкара уже продемонстрировала, что не всегда выполняет достигнутые договорённости, как, например, в случае с Сочинским меморандумом.
В документе обозначалась борьба с терроризмом как основная. Нынешняя встреча, по его словам, притормозит кровопролитие, ведь огромное количество сирийцев и турок гибнет.
"Огромное количество сирийских солдат, огромное количество турецких солдат умерли. Это бойня. И Путин и Эрдоган приостановили эту бойню… Безусловно, повторяю, это полумеры. Это одна из многих встреч. Я полагаю, встречи ещё будут, на разных уровнях", - добавил он.
5 марта в Москве завершились переговоры президентов России и Турции. Принято решение о введении режима прекращения огня в Идлибе с 6 марта, совместном патрулировании трассы М-4, уничтожении террористов и создании коридора безопасности вблизи М-4.
* Организация, деятельность которой в России запрещена.
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