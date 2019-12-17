"Приоритеты задает Запад": Почему российский фильм "Дылда" попал в шорт-лист "Оскара"

Скандальный фильм "Дылда" российского режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Кинокартина рассказывает об однополой любви двух женщин-фронтовичек. Своим мнением о фильме с Царьградом поделились кинокритик Александр Шпагин и актер и режиссер Сергей Пускепалис.

По мнению Шпагина, "Дылда" - это типичное фестивальное кино, которое всегда, так или иначе, депрессивно. Единственное исключение из этого правила - только "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино. В целом же, фестивальная конъюнктура такова, что нужно снимать давящее на психику, депрессивное кино, и многие режиссеры этим пользуются, считает кинокритик. Если бы фильм "Дылда" был чем-то иным, с российской ментальностью - никуда бы картина не попала.

"Сегодня на Западе от России ждут, в первую очередь, вот такого вот движения в сторону Звягинцева, в сторону Германа-младшего и Сокурова. То есть, с точки зрения фестивальной конъюнктуры, именно выдвижение "Дылды" - оно наиболее точно", - сказал в интервью Царьграду Александр Шпагин.

В свою очередь актер и режиссер Сергей Пускепалис отмечает, что поскольку "Оскар" - это западная награда, приоритеты и векторы выставляет тоже Запад. И это очень серьёзная тенденция, так как продвигаемые Западом ценности противоречат всем традиционным ценностям.

"Это всё вот это ЛГБТ-сообщество, которое там, так сказать, потеряло уже все ориентиры нормальной человеческой жизни, оно там сейчас в тренде. Оно становится социально приемлемым. Поэтому мне это, конечно, дико всё", - пояснил Сергей Пускепалис в интервью Царьграду.

По мнению актера и режиссера, российским киноматографистам не следует гнаться за западными трендами, а делать упор на то, чем сильна Россия. Это семья, семейные ценности и традиционализм.