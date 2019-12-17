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"Приоритеты задает Запад": Почему российский фильм "Дылда" попал в шорт-лист "Оскара"
17 декабря 2019, 22:54 • 9 • Политика
Российский фильм "Дылда" вошёл в шорт-лист претендентов на "Оскар". Приоритеты задает Запад, фильм с российской ментальностью и ценностями никуда бы не попал, считают кинокритик Александр Шпагин и режиссер Сергей Пускепалис.
Скандальный фильм "Дылда" российского режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Кинокартина рассказывает об однополой любви двух женщин-фронтовичек. Своим мнением о фильме с Царьградом поделились кинокритик Александр Шпагин и актер и режиссер Сергей Пускепалис.
По мнению Шпагина, "Дылда" - это типичное фестивальное кино, которое всегда, так или иначе, депрессивно. Единственное исключение из этого правила - только "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино. В целом же, фестивальная конъюнктура такова, что нужно снимать давящее на психику, депрессивное кино, и многие режиссеры этим пользуются, считает кинокритик. Если бы фильм "Дылда" был чем-то иным, с российской ментальностью - никуда бы картина не попала.
В свою очередь актер и режиссер Сергей Пускепалис отмечает, что поскольку "Оскар" - это западная награда, приоритеты и векторы выставляет тоже Запад. И это очень серьёзная тенденция, так как продвигаемые Западом ценности противоречат всем традиционным ценностям.
По мнению актера и режиссера, российским киноматографистам не следует гнаться за западными трендами, а делать упор на то, чем сильна Россия. Это семья, семейные ценности и традиционализм.
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