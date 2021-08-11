"Принято единогласно": Комиссия одобрила отказ Белоруссии от нейтралитета

Конституционная комиссия в Белоруссии одобрила инициативу об отказе от стремления к построению нейтрального государства. По словам одного из членов комиссии Александра Шпаковского, решение было "принято единогласно".

В своём Telegram-канале он указал, что формулировка о стремлении к построению нейтрального государства "исключена из ст. 18 Конституции Республики Беларусь". По его словам, новая редакция данной статьи была принята единогласно.

В целом Шпаковский отметил, что на фоне напряжённости в отношениях с Западом отказ от неприменения военной силы во внешней политике имеет для безопасности Белоруссии большое значение. По его словам, отказ от нейтралитета предоставит стране возможность соразмерно отвечать на глобальные и региональные вызовы.