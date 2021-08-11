Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Главная / Политика

"Принято единогласно": Комиссия одобрила отказ Белоруссии от нейтралитета

11 августа 2021, 13:40  •  120 • Политика
Конституционная комиссия в Белоруссии одобрила инициативу об отказе от стремления к построению нейтрального государства. По словам одного из членов комиссии Александра Шпаковского, решение было "принято единогласно".
В своём Telegram-канале он указал, что формулировка о стремлении к построению нейтрального государства "исключена из ст. 18 Конституции Республики Беларусь". По его словам, новая редакция данной статьи была принята единогласно.
В целом Шпаковский отметил, что на фоне напряжённости в отношениях с Западом отказ от неприменения военной силы во внешней политике имеет для безопасности Белоруссии большое значение. По его словам, отказ от нейтралитета предоставит стране возможность соразмерно отвечать на глобальные и региональные вызовы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





120
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
06 августа 2021, 23:40
"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, кому не нравится украинский
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.