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"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии

13 сентября 2021, 19:20  •  378 • Политика
Сергей Колясников указал на "откровенно странный поступок" Чехии. Поводом высказаться стало задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. "Принудительно посадят самолёт с Шойгу?" – поинтересовался блогер следующим решением чешских властей.
Задержание Франчетти произошло на основании ордера на арест, который выдала Украина. Полиция Чехии подтвердила этот факт.
Колясников напомнил, что уже несколько месяцев Чехия внесена в список стран, "совершающих недружественные действия в отношении России". Кроме неё там только США.
"Учитывая неоднократные призывы Праги исключить страну из этого список, поступок откровенно странный, про логику и вовсе речи нет", - оценил блогер задержание Франчетии.
Он напомнил о заявлениях главы МИД Чехии Якуба Кулганека, который называл "недальновидным" отказ от взаимодействия с Россией. По мнению Колясникова, задержание гражданина России в данном контексте является странным способом изменить ситуацию к лучшему. Блогер поинтересовался, что будут делать чешские власти дальше.
"Например, Украина ещё в 2016 году объявила в розыск Сергея Шойгу. Значит ли это, что ВВС Чехии при случае принудительно посадят самолёт с министром обороны РФ, чтобы затем выдать его Украине? Или разум таки возобладает?", - спросил Колясников в своём Telegram-канале.
Напомним, активный участник "Крымской весны" Александр Франчетти был задержан в пражском аэропорту. Если Франчетти выдадут Украине, то ему грозит "верная смерть", заявил правозащитник Александр Молохов.

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