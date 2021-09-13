"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии

Сергей Колясников указал на "откровенно странный поступок" Чехии. Поводом высказаться стало задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. "Принудительно посадят самолёт с Шойгу?" – поинтересовался блогер следующим решением чешских властей.

Задержание Франчетти произошло на основании ордера на арест, который выдала Украина. Полиция Чехии подтвердила этот факт.

Колясников напомнил, что уже несколько месяцев Чехия внесена в список стран, "совершающих недружественные действия в отношении России". Кроме неё там только США.

"Учитывая неоднократные призывы Праги исключить страну из этого список, поступок откровенно странный, про логику и вовсе речи нет", - оценил блогер задержание Франчетии.

Он напомнил о заявлениях главы МИД Чехии Якуба Кулганека, который называл "недальновидным" отказ от взаимодействия с Россией. По мнению Колясникова, задержание гражданина России в данном контексте является странным способом изменить ситуацию к лучшему. Блогер поинтересовался, что будут делать чешские власти дальше.

"Например, Украина ещё в 2016 году объявила в розыск Сергея Шойгу. Значит ли это, что ВВС Чехии при случае принудительно посадят самолёт с министром обороны РФ, чтобы затем выдать его Украине? Или разум таки возобладает?", - спросил Колясников в своём Telegram-канале.

Напомним, активный участник "Крымской весны" Александр Франчетти был задержан в пражском аэропорту. Если Франчетти выдадут Украине, то ему грозит "верная смерть", заявил правозащитник Александр Молохов.