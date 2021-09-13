|
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
13 сентября 2021, 19:20 • 378 • Политика
Сергей Колясников указал на "откровенно странный поступок" Чехии. Поводом высказаться стало задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. "Принудительно посадят самолёт с Шойгу?" – поинтересовался блогер следующим решением чешских властей.
Задержание Франчетти произошло на основании ордера на арест, который выдала Украина. Полиция Чехии подтвердила этот факт.
Колясников напомнил, что уже несколько месяцев Чехия внесена в список стран, "совершающих недружественные действия в отношении России". Кроме неё там только США.
"Учитывая неоднократные призывы Праги исключить страну из этого список, поступок откровенно странный, про логику и вовсе речи нет", - оценил блогер задержание Франчетии.
Он напомнил о заявлениях главы МИД Чехии Якуба Кулганека, который называл "недальновидным" отказ от взаимодействия с Россией. По мнению Колясникова, задержание гражданина России в данном контексте является странным способом изменить ситуацию к лучшему. Блогер поинтересовался, что будут делать чешские власти дальше.
"Например, Украина ещё в 2016 году объявила в розыск Сергея Шойгу. Значит ли это, что ВВС Чехии при случае принудительно посадят самолёт с министром обороны РФ, чтобы затем выдать его Украине? Или разум таки возобладает?", - спросил Колясников в своём Telegram-канале.
Напомним, активный участник "Крымской весны" Александр Франчетти был задержан в пражском аэропорту. Если Франчетти выдадут Украине, то ему грозит "верная смерть", заявил правозащитник Александр Молохов.
Подпишитесь на нас
378
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2021, 11:45
|
07 сентября 2021, 06:35
|
06 сентября 2021, 20:30
|
08 сентября 2021, 18:20
|
07 сентября 2021, 04:46
|
07 сентября 2021, 19:25
|
10 сентября 2021, 04:15