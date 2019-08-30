"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией

Власти Армении отказались принимать приглашение Польши на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, так как Варшава не пригласила президента России Владимира Путина. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что это принципиальный вопрос.

Он напомнил, что Армения участвовала во Второй мировой войне в составе СССР. Армянские солдаты воевали с нацистами бок о бок с русскими в составе советской армии. Поскольку глава России не приглашен на памятные мероприятия, то и руководство Армении не считает возможным принять приглашение. Из солидарности с Россией в Варшаву также отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение ко Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма", - сказал глава МИД Армении на пресс-конференции.

Речь идет о памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые должны пройти в Варшаве 1 сентября. Польские власти заявляли, что визит российского лидера Владимира Путина на эти мероприятия будет "неуместным".