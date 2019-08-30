|
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
30 августа 2019, 03:39 • 114 • Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше из солидарности с Россией. "Это принципиальный вопрос", - сказал глава МИД Армении.
Власти Армении отказались принимать приглашение Польши на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, так как Варшава не пригласила президента России Владимира Путина. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что это принципиальный вопрос.
Он напомнил, что Армения участвовала во Второй мировой войне в составе СССР. Армянские солдаты воевали с нацистами бок о бок с русскими в составе советской армии. Поскольку глава России не приглашен на памятные мероприятия, то и руководство Армении не считает возможным принять приглашение. Из солидарности с Россией в Варшаву также отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет о памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые должны пройти в Варшаве 1 сентября. Польские власти заявляли, что визит российского лидера Владимира Путина на эти мероприятия будет "неуместным".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 августа 2019, 11:54
|
28 августа 2019, 09:24
|
26 августа 2019, 01:54
|
25 августа 2019, 19:39
|
25 августа 2019, 22:39
|
28 августа 2019, 18:54
|
24 августа 2019, 19:28