"Приношу извинения украинцам": Премьер Хорватии ответил хамством на слова президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ответил хамством на слова президента страны Зорана Милановича об Украине. "Приношу извинения украинцам", - поспешил оправдаться премьер.

Накануне Миланович осудил действия НАТО, поставив ему в вину разжигание конфликта на Украине. По его словам, если цель Североатлантического альянса будет достигнута, Хорватия тут же отзовёт свои войска из военно-политического блока. Президент республики пообещал, что его страна не будет иметь ничего общего с этой войной. За это Миланович почти сразу оказался в базе "Миротворца". Его обозначили там как "антиукраинского пропагандиста".

После этого в Киеве потребовали от президента Хорватии извинений, но в ответ получили только тишину. Однако извинения всё же прозвучали, но не от президента, а от премьера Хорватии. Пленкович назвал "чушью" слова главы государства об отзыве военных из НАТО в случае эскалации на Украине. В своём Twitter премьер написал, что на Украине хорватских военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше вернулся.

"Не знаю, об отзыве каких военных думает президент", - написал он.

Пленкович также добавил, что слова Милановича о коррумпированности Украины не является позицией хорватского правительства.

"От имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь", - добавил он.