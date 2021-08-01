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"Принимать первый удар не будем": Русских обвинили в провокациях в Чёрном море
01 августа 2021, 18:05 • 134 • Политика
Адмирал ВМС США рассказал, в каком случае НАТО первым нападёт на русские корабли. Он высказался, что Россия провоцирует противников.
В НАТО рассказали, когда могут открыть огонь по русским кораблям. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк сообщил, что это случится в случае провокаций со стороны России. Его слова процитировало издание Business Insider.
По его словам, когда иностранный самолёт приближается к эсминцам НАТО, то руководство корабля само принимает решение относительно атаки.
"Можно утверждать, что они (русские. - Прим.ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - сказал Берк.
Адмирал сказал, что корабли Военно-морского флота России постоянно сопровождаеют корабли НАТО в Чёрном море, что является безопасным и профессиональным действием.
В конце июня около мыса Фиолент неподалёку от Крыма в воды Россиии зашёл эсминец Defender ВМФ Великобритании. Русским военным пришлось отогнать иностранцев предупредительным огнём.
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