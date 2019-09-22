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"Примут на грудь и идут на подвиги": Несчастные случаи с туристами из России предложили показывать по ТВ
22 сентября 2019, 10:39 • 192 • В мире
Генсек Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал о самых частых причинах смертности среди российских туристов на отдыхе в Турции. По его словам, в основном это невнимательность на улицах и неумеренность в крепких спиртных напитках в условиях жаркого климата.
Марков призывает готовить информационно российских туристов перед поездками в Турцию. По его словам, нужно обращать внимание на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения, не пропуская пешеходов на зебре.
Граждане России уже привыкли к тому, что на родине пешеходы чувствуют себя защищенными на переходе, однако в Турции это не так, поэтому растут несчастные случаи в ДТП.
Кроме того, нужно напоминать российским туристам об умеренности в употреблении спиртных напитков. Особенно это касается Турции с ее частой 45-градусной жарой, отметил Марков.
"Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги", - констатировал он. Можно показывать по телевизору страшные несчастные случаи, происходящие с пьяными российскими туристами, считает Марков.
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