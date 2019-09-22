"Примут на грудь и идут на подвиги": Несчастные случаи с туристами из России предложили показывать по ТВ

Марков призывает готовить информационно российских туристов перед поездками в Турцию. По его словам, нужно обращать внимание на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения, не пропуская пешеходов на зебре.

Граждане России уже привыкли к тому, что на родине пешеходы чувствуют себя защищенными на переходе, однако в Турции это не так, поэтому растут несчастные случаи в ДТП.

Кроме того, нужно напоминать российским туристам об умеренности в употреблении спиртных напитков. Особенно это касается Турции с ее частой 45-градусной жарой, отметил Марков.

"Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги", - констатировал он. Можно показывать по телевизору страшные несчастные случаи, происходящие с пьяными российскими туристами, считает Марков.