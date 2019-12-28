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"Примитивный фейк": В Минобороны опровергли "рукопашную" между российскими и американскими военными в Сирии

28 декабря 2019, 15:39  •  85 • В мире
В военном ведомстве заявили, что распространившаяся в СМИ информация о якобы случившейся драке между военными США и России ни что иное как "примитивный фейк".
В Минобороны РФ опровергли появившиеся слухи о якобы случившейся между военными США и России драке. В СМИ ранее появились данные, что американские и российские военные бросились в рукопашную в городе Тель-Тамер провинции Эль-Хасака.
По версии инсайдеров, американские военные рассчитывали получить информацию от местных, однако те отказались, поскольку Трамп ранее объявил об отводе войск.
По данным организации The Syrian Observatory for Human Rights, якобы позднее в тот же городок наведались и российские военные. По версии источников организации, между солдатами двух государств разгорелся спор, перешедший в драку, но оружие военными не применялось.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что эти слухи о "рукопашной" ни что иное как "примитивный фейк". В МО подчеркнули, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений военной полиции РФ продолжают выполнять задачи в штатном режиме.
Кроме того, отмечает "Лента.ру", источник информации о "драке" имеет сомнительную славу. Инициатором и автором проекта The Syrian Observatory forHuman Rights является гражданин Сирии, который с 2000 года проживает в Британии. Сам он утверждает о наличии сети из более чем 200 активистов в Сирии, однако, несмотря на это, российские и зарубежные СМИ, а также МИД России неоднократно высказывали свое недоверие информации, распространяемой данным источником.

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