"Примитивный фейк": В Минобороны опровергли "рукопашную" между российскими и американскими военными в Сирии

В Минобороны РФ опровергли появившиеся слухи о якобы случившейся между военными США и России драке. В СМИ ранее появились данные, что американские и российские военные бросились в рукопашную в городе Тель-Тамер провинции Эль-Хасака.

По версии инсайдеров, американские военные рассчитывали получить информацию от местных, однако те отказались, поскольку Трамп ранее объявил об отводе войск.

По данным организации The Syrian Observatory for Human Rights, якобы позднее в тот же городок наведались и российские военные. По версии источников организации, между солдатами двух государств разгорелся спор, перешедший в драку, но оружие военными не применялось.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что эти слухи о "рукопашной" ни что иное как "примитивный фейк". В МО подчеркнули, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений военной полиции РФ продолжают выполнять задачи в штатном режиме.

Кроме того, отмечает "Лента.ру", источник информации о "драке" имеет сомнительную славу. Инициатором и автором проекта The Syrian Observatory forHuman Rights является гражданин Сирии, который с 2000 года проживает в Британии. Сам он утверждает о наличии сети из более чем 200 активистов в Сирии, однако, несмотря на это, российские и зарубежные СМИ, а также МИД России неоднократно высказывали свое недоверие информации, распространяемой данным источником.