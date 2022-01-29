Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
Главная / Политика

"Примитивные рефлексы": МИД России по пунктам разобрал действия Евросоюза

29 января 2022, 04:20  •  46 • Политика
Во внешнеполитическом ведомстве объяснили расширение списка лиц из ЕС, которым запрещён въезд в Россию.
В Министерстве иностранных дел России объяснили позицию по включению новых лиц в список тех, кому запрещается въезд в страну. Список расширен путём добавления в него глав нескольких частных военных компаний (ЧВК), силовиков, представителей власти стран, входящих в Европейский союз.
Озвученное решение продиктовано тем, что ЕС не прекращает бессмысленную политику ограничений по отношению к России. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что таким образом на Западе нарушают права не только организаций из России, но и граждан западных стран.
В распространённом документе говорится, что ЕС вменяет нескольким представителям судебных и правоохранительных органов России "насаждение российского законодательства" в Крыму и Севастополе.
Данные действия ЕС в Москве назвали "примитивными рефлексами", направленными против России, отметив, что они обесценивают позицию Брюсселя по продвижению демократических принципов, в том числе невмешательство во внутренние дела государства, неприкосновенность судебной власти и др.
Это особенно лицемерно, учитывая, что в брюссельских евроструктурах отнюдь не стесняются планомерно и напористо "насаждать" повсюду нормы еэсовского законодательства,
- подчеркнули в МИД.
Несмотря на нежелание официальных властей стран - кандидатов на вступление в ЕС, Брюссель настаивает на их согласии с внешнеполитическими решениями, включая санкции, к принятию которых они не имеют отношения.
В МИД добавили, что попытки Евросоюза заставить независимые государства, более не находящиеся под колониальным гнётом, отказаться от позиций по обеспечению собственной безопасности, являются лицемерными. В ЕС утверждают, что они не соответствуют существующим правовым рамкам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



46
Источник
Похожие новости
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
28 января 2022, 22:30
Пентагон ожидает провокаций от России: Войска в готовности к переброске в Европу
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
29 января 2022, 00:50
Авиация НАТО утюжит линию фронта с Донбассом. В ожидании приказа?
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 16:35
"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
27 января 2022, 14:25
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию разбили в пух и прах
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
24 января 2022, 12:20
Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.