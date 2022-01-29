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"Примитивные рефлексы": МИД России по пунктам разобрал действия Евросоюза
29 января 2022, 04:20 • 46 • Политика
Во внешнеполитическом ведомстве объяснили расширение списка лиц из ЕС, которым запрещён въезд в Россию.
В Министерстве иностранных дел России объяснили позицию по включению новых лиц в список тех, кому запрещается въезд в страну. Список расширен путём добавления в него глав нескольких частных военных компаний (ЧВК), силовиков, представителей власти стран, входящих в Европейский союз.
Озвученное решение продиктовано тем, что ЕС не прекращает бессмысленную политику ограничений по отношению к России. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что таким образом на Западе нарушают права не только организаций из России, но и граждан западных стран.
В распространённом документе говорится, что ЕС вменяет нескольким представителям судебных и правоохранительных органов России "насаждение российского законодательства" в Крыму и Севастополе.
Данные действия ЕС в Москве назвали "примитивными рефлексами", направленными против России, отметив, что они обесценивают позицию Брюсселя по продвижению демократических принципов, в том числе невмешательство во внутренние дела государства, неприкосновенность судебной власти и др.
- подчеркнули в МИД.
Несмотря на нежелание официальных властей стран - кандидатов на вступление в ЕС, Брюссель настаивает на их согласии с внешнеполитическими решениями, включая санкции, к принятию которых они не имеют отношения.
В МИД добавили, что попытки Евросоюза заставить независимые государства, более не находящиеся под колониальным гнётом, отказаться от позиций по обеспечению собственной безопасности, являются лицемерными. В ЕС утверждают, что они не соответствуют существующим правовым рамкам.
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