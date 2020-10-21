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"Примитивное политиканство": Онищенко объяснил, почему США уничтожили российские ИВЛ
21 октября 2020, 10:05 • 119 • Политика
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал решение США уничтожить аппараты ИВЛ, которые подарила Россия. По его словам, никаких разумных причин для этого не было, кроме примитивного политиканства.
Депутат Госдумы отметил, что формальным поводом для отказа от аппаратов искусственной вентиляции лёгких стала разница в напряжении в американских и российских электрических сетях. Якобы установка иностранного оборудования могла вызвать пожар в больницах США. Однако Онищенко считает это обычной отговоркой. Он отметил, что эта "проблема" решается с помощью адаптера, устанавливаемого на розетку.
Ранее сообщалось, что Россия бесплатно поставила США 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Однако вся эта техника была утилизирована как "опасные отходы".
Напомним, что Соединённые Штаты остаются мировым лидером как по числу заражённых коронавирусной инфекцией, так и по числу жертв COVID-19. Несмотря на это, американские власти отказываются от любых предложений о сотрудничестве с Россией в медицинской сфере. Так, например, в администрации президента США ранее заявляли, что Вашингтон не станет закупать российскую вакцину "Спутник V" - единственный на сегодняшний день зарегистрированный препарат против коронавируса. Вместо этого Америка будет ждать американской или европейской вакцины, которым, впрочем, ещё далеко до третьего этапа клинических испытаний.
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