"Примитивное политиканство": Онищенко объяснил, почему США уничтожили российские ИВЛ

Депутат Госдумы отметил, что формальным поводом для отказа от аппаратов искусственной вентиляции лёгких стала разница в напряжении в американских и российских электрических сетях. Якобы установка иностранного оборудования могла вызвать пожар в больницах США. Однако Онищенко считает это обычной отговоркой. Он отметил, что эта "проблема" решается с помощью адаптера, устанавливаемого на розетку.

"Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Так что всё это - примитивное политиканство", - пояснил бывший санитарный врач в разговоре с газетой "Взгляд".

Ранее сообщалось, что Россия бесплатно поставила США 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Однако вся эта техника была утилизирована как "опасные отходы".

Напомним, что Соединённые Штаты остаются мировым лидером как по числу заражённых коронавирусной инфекцией, так и по числу жертв COVID-19. Несмотря на это, американские власти отказываются от любых предложений о сотрудничестве с Россией в медицинской сфере. Так, например, в администрации президента США ранее заявляли, что Вашингтон не станет закупать российскую вакцину "Спутник V" - единственный на сегодняшний день зарегистрированный препарат против коронавируса. Вместо этого Америка будет ждать американской или европейской вакцины, которым, впрочем, ещё далеко до третьего этапа клинических испытаний.