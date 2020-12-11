|
"Примите мою большую розовую...": "Разведка" доложила о разъярённом Путине. Баранец ответил
11 декабря 2020, 17:20 • 371 • Политика
Западные СМИ со ссылкой на некие источники в "разведке" доложили о том, что Путин якобы пришёл в ярость из-за иностранных самолётов-разведчиков у границ России. На голословные заявления грубо, но ёмко ответил полковник в отставке Виктор Баранец: "Примите мою большую розовую..."
На днях американское издание National Interest опубликовало статью "Путин в ярости, 30 иностранных самолётов-шпионов приблизились к границе с Россией". Можно отметить, что это не первая подобная публикация - западные СМИ часто используют обороты о ярости и гневе Путина, причём по совершенно нелепым поводам.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец эмоционально отреагировал на вброс National Interest, назвав его результатом западной информационной тупости, которая имеет цель только одну: "Нагадить, причём нагадить такой совершенно примитивной брехнёй".
Баранец в беседе с Царьградом высмеял попытки Запада дискредитировать главу России:
Эксперт дал свой ответ автору, который заявил, что Путин "был в ярости":
"Ребята, брехуны западные, примите мою большую розовую дулю, приставленную к вашему носу. Всего доброго. Путин спокоен. Путин рулит".
371
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2020, 15:35
|
06 декабря 2020, 09:00
|
08 декабря 2020, 13:15
|
05 декабря 2020, 01:50
|
10 декабря 2020, 05:35
|
05 декабря 2020, 00:00
|
08 декабря 2020, 02:15