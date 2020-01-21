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"Примирительный тон": Джонсон рвался переговорить с Путиным на конференции в Берлине - источник

21 января 2020, 11:39  •  70 • В мире
Стали известны подробности общения первых лиц государств на конференции в Берлине, где приняли план по урегулированию конфликта в Ливии. Как сообщил источник Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", премьер Великобритании Борис Джонсон сам хотел пообщаться с Владимиром Путиным. Причём тон их разговора был "примирительным".
После встречи глав государств в Берлине 19 января появились подробности их общения. По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", премьер Великобритании Борис Джонсон рвался переговорить с Владимиром Путиным. Причём "тон его общения был примирительным", пишет Telegram-канал.
После встречи в Берлине главы государств выработали план урегулирования конфликта в Ливии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о том, что участники саммита пришли к соглашению в вопросе о том, что конфликт в Ливии может быть урегулирован исключительно политическим путём. При этом было решено, что сторонам конфликта впредь не будет оказываться военная поддержка.
На самой конференции не обошлось без конфузов. У красной ковровой дорожки, расстеленной перед входом в здание, гостей лично встречала канцлер Ангела Меркель. Пытаясь покинуть салон автомобиля, Джонсон испытал некоторые трудности, которые показали на портале Ruptly.
Судя по всему, член делегации, которая сопровождает британского премьера, не смогла открыть дверь автомобиля с первого раза. Джонсон же, сидя внутри, пытался ей как-то помочь, толкая дверь изнутри. Со второй попытки премьер вылез из автомобиля и сразу бросился приветствовать Меркель.

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