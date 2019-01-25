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"Примерно эта цифра": Совет Европы хочет от России 60 млн евро по линии ПАСЕ - СМИ

25 января 2019, 05:09  •  102 • Политика
Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что долг России перед организацией по сумме невыплаченных членских взносов в ПАСЕ составляет приблизительно 60 миллионов евро. "Это примерно эта цифра", - заявил он "РИА Новости".
Напомним, что весной 2014 года Россия была лишена права голоса и других полагающихся стране-члену полномочий в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В ответ Россия прекратила выплачивать членские взносы в казну организации, что со временем привело к её финансовому кризису.
При этом Россия заявляла, что отказывается работать в рамках организации на неравноправных условиях. ПАСЕ в свою очередь регулярно требует от России возобновить прекращённые выплаты.
Комментарий Хольтгена был опубликован вслед за более ранним заявлением главы МИД Финляндии Тимо Сойни. Напомним, что сейчас Финляндия является председателем кабинета министров Совета Европы. На полях Всемирного экономического форума в Давосе господин Сойни заявил, что рассчитывает в ближайшее время найти компромисс, который позволит урегулировать проблему с членскими взносами и обеспечить возвращение России к работе в ПАСЕ.
Об этом сообщает РИА Новости.

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