"Пример для стран, которые живут по указке Запада": Турция вновь принимает паромы из Крыма

Между Турцией и Крымским полуостровом будет опять ходить паром. Сообщение возобновили 22 ноября. Парoмы будут хoдить раз в неделю между черномoрскими портами Керчь и Зoнгулдак, передаёт ТАСС со ссылкой на директора автономнoй некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская одобрила восстановление паромного сообщения. Она написала, что это "ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма".

"Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - считает депутат Госдумы.

После того как Крым присоединился к России в 2014 году, ряд западных стран ввели против нашей страны экономические санкции. Под них попали бизнесмены и политики, которые посещали Крым или вели бизнес на этой территории. Также под санкциями оказались ряд компаний.

После этого в октябре 2017 года Турция разорвала паромное сообщение с Крымом. Корабли под любыми флагами, которые приходили из портов Крыма, не принимали в этом государстве.