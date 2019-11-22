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"Пример для стран, которые живут по указке Запада": Турция вновь принимает паромы из Крыма
22 ноября 2019, 21:39 • 48 • В мире
Между Турцией и Крымским полуостровом наладили паромное сообщение. Власти Турции запретили принимать корабли, которые прибывают из Крыма, в 2017 году: неважно, под каким флагом шло судно. Однако в 2019 году Эрдоган решил проявить политическую волю, и паромное сообщение возобновили. "Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская в Telegram-канале.
Между Турцией и Крымским полуостровом будет опять ходить паром. Сообщение возобновили 22 ноября. Парoмы будут хoдить раз в неделю между черномoрскими портами Керчь и Зoнгулдак, передаёт ТАСС со ссылкой на директора автономнoй некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская одобрила восстановление паромного сообщения. Она написала, что это "ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма".
"Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - считает депутат Госдумы.
После того как Крым присоединился к России в 2014 году, ряд западных стран ввели против нашей страны экономические санкции. Под них попали бизнесмены и политики, которые посещали Крым или вели бизнес на этой территории. Также под санкциями оказались ряд компаний.
После этого в октябре 2017 года Турция разорвала паромное сообщение с Крымом. Корабли под любыми флагами, которые приходили из портов Крыма, не принимали в этом государстве.
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