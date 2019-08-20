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"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса

20 августа 2019, 03:09  •  102 • Политика
Украинские силовики заявили о применении против них "самого страшного оружия" и оправдали этим ночные обстрелы Донбасса.
Морские пехотинцы Украины заявили, что ополченцы Донбасса применяют против них "самое страшное оружие" и они "вынуждены" давать ответный огонь. Слова бойцов ВСУ приводит украинское агентство УНИАН.
Украинские военные утверждают, что ополченцы используют против них самодельные дроны, с которых сбрасывают по ночам бомбы. И якобы единственное, что можно в этой ситуации сделать - устроить обстрел неподконтрольной территории Донбасса.
"Это, пожалуй, самое страшное оружие. Она непредсказуема, потому что не слышно, как она летит", - приводятся слова украинского морского пехотинца.
Напомним, что, по данным ополченцев ЛНР и ДНР, самодельные беспилотники применяет как раз таки украинская сторона. Некоторые защитникам Донбасса удается сбить, однако другие всё же успевают сбросить взрывчатку на позиции ополченцев. Жертвами таких атак уже стали несколько человек.

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