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"Применение силы против граждан недопустимо": Польский политик поддержала "возмущение грузинского народа"

21 июня 2019, 13:09  •  54 • В мире
Акции протеста, потрясшие Тбилиси в четверг, 20 июня, не оставили равнодушными "прогрессивную общественность" Запада. Не осталась в стороне от событий и зампредседателя польского Сейма Малгожата Госевская, осудившая действия грузинской полиции в отношении демонстрантов. "Применение силы против граждан Грузии недопустимо и должно быть прекращено", - написала польский политик в Facebook.
По ее мнению, возмущение грузинского народа приглашением представителей страны, "оккупировавшей территории Грузии", вполне оправдано.
"Население имеет право собирать и высказывать свое мнение, это основной принцип демократии. Применение силы против граждан Грузии недопустимо и должно быть прекращено", - написала Госевская в своем обращении к грузинским властям.
Напомним, действия участников многотысячной акции протеста, собравшихся вечером у здания грузинского парламенты, напоминало попытку госпереворота, об этом говорили и выдвигаемые ими требования.
В Тбилиси в четверг прошли многотысячные акции протеста. Участие в них принимали представители различных оппозиционных партий и движений Грузии. Учитывая требования протестующих - отставку спикера парламента, главы МВД Грузии, премьер-министра страны и назначения внеочередных парламентских выборов - происходящее напоминало попытку госпереворота.
Именно так и оценили ситуацию в Министерстве внутренних дел Грузии. Глава силового ведомства Георгий Гахария потребовал от митингующих "прекратить противоправные действия". Однако вместо этого активисты стали вступать в стычки с полицией. После этого против толпы силовики применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Только таким образом полиция смогла в конце концов усмирить толпу.

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