"Применение силы против граждан недопустимо": Польский политик поддержала "возмущение грузинского народа"

По ее мнению, возмущение грузинского народа приглашением представителей страны, "оккупировавшей территории Грузии", вполне оправдано.

"Население имеет право собирать и высказывать свое мнение, это основной принцип демократии. Применение силы против граждан Грузии недопустимо и должно быть прекращено", - написала Госевская в своем обращении к грузинским властям.

Напомним, действия участников многотысячной акции протеста, собравшихся вечером у здания грузинского парламенты, напоминало попытку госпереворота, об этом говорили и выдвигаемые ими требования.

В Тбилиси в четверг прошли многотысячные акции протеста. Участие в них принимали представители различных оппозиционных партий и движений Грузии. Учитывая требования протестующих - отставку спикера парламента, главы МВД Грузии, премьер-министра страны и назначения внеочередных парламентских выборов - происходящее напоминало попытку госпереворота.

Именно так и оценили ситуацию в Министерстве внутренних дел Грузии. Глава силового ведомства Георгий Гахария потребовал от митингующих "прекратить противоправные действия". Однако вместо этого активисты стали вступать в стычки с полицией. После этого против толпы силовики применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Только таким образом полиция смогла в конце концов усмирить толпу.