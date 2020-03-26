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"Примем в приоритетном порядке": В Госдуме пообещали не тянуть с выполнением предложений Путина
26 марта 2020, 04:35 • 11 • Политика
Председатель Госдумы Володин пообещал, что парламент в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных Путиным.
Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, объявленных президентом России Владимиром Путиным в его телеобращении к народу. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Речь идёт о мерах, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также о мерах поддержки граждан в условиях эпидемии. Среди таких мер:
Напомним, что, по последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 приходятся на Москву, и ещё 41 - на Московскую область. В связи с этим в столице России введены жесткие карантинные меры.
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