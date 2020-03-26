"Примем в приоритетном порядке": В Госдуме пообещали не тянуть с выполнением предложений Путина

Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, объявленных президентом России Владимиром Путиным в его телеобращении к народу. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь идёт о мерах, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также о мерах поддержки граждан в условиях эпидемии. Среди таких мер:

Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплат работников. Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически. Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно. Выплаты ветеранам и труженикам тыла осуществят до майских праздников. Отсрочка по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а также обложение налогом в 15% всех доходов, уходящих на счета в офшоры.

Напомним, что, по последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 приходятся на Москву, и ещё 41 - на Московскую область. В связи с этим в столице России введены жесткие карантинные меры.