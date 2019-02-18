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"Приличные люди в таких ситуация благодарят": В МИД России прокомментировали "балаган из жалоб", устроенных Кишиневом
18 февраля 2019, 19:39 • 87 • В мире
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии направили обращения во всевозможные европейские организации в связи с тем, что молдавская делегация долгое время не может встретится с пилотами которые были освобождены из талибского плена и доставлены в Москву. "Приличные люди в таких случая благодарят", - прокомментировали в МИД России
МИДЕИ обратилась с жалобами сразу в несколько европейских организаций по поводу того, что представители Молдавии не могут В Москве долгое время встретится с молдавскими пилотами, которые были вызволены из талибского плена при помощи России.
Внешнеполитическое молдавское ведомство считает, что действия Российской федерации в отношении двух граждан Молдавии "недопустимыми". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДЕИ.
В связи с этим обращения Кишинева были направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в кабинет европейского комиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, центральный офис Amnesty International, а также комиссару по правам человека Совета Европы.
Как отмечается в сообщении, Молдавия считает, что таким образом Москва "нарушает все международные нормы, а также консульские соглашения, заключенные между Россией и Молдавией.
На это отреагировали в Министерстве иностранных дел России.
"Приличные люди в подобных ситуациях благодарят государство, которое спасло твоих сограждан. Но некоторые молдавские политики настолько потеряли человеческий облик, что устроили из освобождения людей шапито", - цитирует ФАН слова источника в ведомстве.
Напомним, 11 февраля президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что благодаря усилиям Москвы два молдавских пилота освобождены из афганского плена, в котором им довелось пробыть почти три с половиной года. В настоящее время летчики находятся в московской больнице, но вскоре смогут вернуться домой.
В плен они попали в конце ноября 2015 года. Оба мужчины работали по контракту на правительство США и помогали афганским силам безопасности. Одного из членов экипажа убили, его тело доставили в Молдавию в декабре 2015-го. Двое других оставались в плену до последнего времени.
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