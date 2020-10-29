"Прилетели на самолётах "Муха": Посольство РФ затроллило каталонцев, испугавшихся русского вторжения

Так посольство РФ прокомментировало сообщения испанских СМИ о том, что Москва якобы предлагала бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тыс. военных для разрешения политического кризиса, который случился в 2017 году. К такому выводу пришёл судья, расследующий причины сепаратистского скандала.

Посольство России в ответ заявило в Twitter, что все слухи о готовящемся вторжении были преуменьшены. Дипломаты в шутку предложили прибавить к числу российских солдат, якобы готовящихся направиться в Барселону, два нуля.

И самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолётах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте, - заключило посольство.

Большинство каталонских интернет-пользователей шутку дипломатов не оценили. Они заявили, что "военное вторжение" - это слишком серьёзная тема, чтобы над этим шутить.

Скриншот: Twitter/@EmbajadaRusaES

Отметим, что в последние несколько лет "российский след" стал обнаруживаться буквально во всех западных политических процессах. Москву обвиняли во вмешательстве в американские выборы, во французские выборы, в референдум по выходу Великобритании из ЕС, в референдум по выходу Каталонии из Испании, в попытке срыва Олимпиады в Токио, в попытке срыва Олимпиады в Южной Корее и даже в организации протестов BLM, которые вспыхнули по всей Америке после того, как полицейский убил чернокожего подозреваемого.