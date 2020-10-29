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"Прилетели на самолётах "Муха": Посольство РФ затроллило каталонцев, испугавшихся русского вторжения

29 октября 2020, 09:40  •  129 • Политика
Посольство России в Барселоне затроллило каталонцев, которые испугались русского вторжения в автономную область. Дипломаты пошутили, что "русских вторженцев" было гораздо больше, а прилететь они должны были на самолёте "Муха".
Так посольство РФ прокомментировало сообщения испанских СМИ о том, что Москва якобы предлагала бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тыс. военных для разрешения политического кризиса, который случился в 2017 году. К такому выводу пришёл судья, расследующий причины сепаратистского скандала.
Посольство России в ответ заявило в Twitter, что все слухи о готовящемся вторжении были преуменьшены. Дипломаты в шутку предложили прибавить к числу российских солдат, якобы готовящихся направиться в Барселону, два нуля.
И самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолётах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте, - заключило посольство.
Большинство каталонских интернет-пользователей шутку дипломатов не оценили. Они заявили, что "военное вторжение" - это слишком серьёзная тема, чтобы над этим шутить.
Скриншот: Twitter/@EmbajadaRusaES
Отметим, что в последние несколько лет "российский след" стал обнаруживаться буквально во всех западных политических процессах. Москву обвиняли во вмешательстве в американские выборы, во французские выборы, в референдум по выходу Великобритании из ЕС, в референдум по выходу Каталонии из Испании, в попытке срыва Олимпиады в Токио, в попытке срыва Олимпиады в Южной Корее и даже в организации протестов BLM, которые вспыхнули по всей Америке после того, как полицейский убил чернокожего подозреваемого.

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