"Прилетали пошпионить": Сирийские ПВО сбили неизвестные летательные объекты - СМИ

Два летательных аппарата двигались в сумерках на средней высоте со стороны Голанских высот. Что это были за объекты, неизвестно, однако сирийские военные нанесли по ним удар, стоило им только пересечь воздушную границу Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на Twitter Syrian Military Capabilities.

Предположительно, это были аэростаты со специальным оборудованием, которые высматривали цели для нанесения дальнейшего удара и выявления позиций, на которых расположены установки сирийских ПВО.

Как отмечается, уничтожены воздушные объекты зенитками малой дальности, однако ЗРК С-300 отслеживал передвижение объектов еще в районе Голанских высот, откуда они были выпущены.

Here we go again



AA guns in #AlQunityra south #Syria are firing at illuminating balloons which came from the occupied #Golan Heights