Журналист Александр Самохвалов отозвался на последние новости по крушению "Боинга" MH17. Он напомнил, как прокурор Нидерландов на суде в Гааге процитировал Солженицына: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием".

"Сам себе не в бровь, а в глаз. Вся эта история с "Боингом" стала большой ложью, прикрывающей насилие на Донбассе", - написал Александр Самохвалов.

"В первый же день судебного шоу MH17 прокурор заявил: десятки свидетелей останутся анонимными. Так и хочется добавить: "И тут мне как попёрло, как попёрло!" - написал у себя в Twitter политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Очень показательно, что свою обвинительную речь о секретных доказательствах и анонимных свидетелях по делу #mh17 голландский прокурор закончил цитатой любителя вырванных из контекста фраз, пересказа глупых баек и просто записного враля Солженицына", - прокомментировал пользователь Филипп Масловский.

Напомним, в суде начался процесс по делу о падении малайзийского "Боинга" MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.

Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.

Ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.