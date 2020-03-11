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"Прикрывают насилие на Донбассе": Журналист рассказал о "большой лжи" по делу MH17
11 марта 2020, 01:35 • 74 • В мире
Журналист Александр Самохвалов прокомментировал новость о начале слушаний по делу MH17. Самохвалов заявил, что обвинения России превратились в попытки "прикрыть насилие на Донбассе".
Журналист Александр Самохвалов отозвался на последние новости по крушению "Боинга" MH17. Он напомнил, как прокурор Нидерландов на суде в Гааге процитировал Солженицына: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием".
"Сам себе не в бровь, а в глаз. Вся эта история с "Боингом" стала большой ложью, прикрывающей насилие на Донбассе", - написал Александр Самохвалов.
"В первый же день судебного шоу MH17 прокурор заявил: десятки свидетелей останутся анонимными. Так и хочется добавить: "И тут мне как попёрло, как попёрло!" - написал у себя в Twitter политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
"Очень показательно, что свою обвинительную речь о секретных доказательствах и анонимных свидетелях по делу #mh17 голландский прокурор закончил цитатой любителя вырванных из контекста фраз, пересказа глупых баек и просто записного враля Солженицына", - прокомментировал пользователь Филипп Масловский.
Напомним, в суде начался процесс по делу о падении малайзийского "Боинга" MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.
Ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.
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