Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутаты захотели распуститься, но передумали. Президент сказал "нет"....
Италия в карантине
"Интересы народа должны преобладать": Кадыров поддержал поправку, позв...
Интрига остаётся? Политолог расшифровал заявление Путина о новом президентском с...
Главная / В мире

"Прикрывают насилие на Донбассе": Журналист рассказал о "большой лжи" по делу MH17

11 марта 2020, 01:35  •  74 • В мире
Журналист Александр Самохвалов прокомментировал новость о начале слушаний по делу MH17. Самохвалов заявил, что обвинения России превратились в попытки "прикрыть насилие на Донбассе".
Журналист Александр Самохвалов отозвался на последние новости по крушению "Боинга" MH17. Он напомнил, как прокурор Нидерландов на суде в Гааге процитировал Солженицына: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием".
"Сам себе не в бровь, а в глаз. Вся эта история с "Боингом" стала большой ложью, прикрывающей насилие на Донбассе", - написал Александр Самохвалов.
"В первый же день судебного шоу MH17 прокурор заявил: десятки свидетелей останутся анонимными. Так и хочется добавить: "И тут мне как попёрло, как попёрло!" - написал у себя в Twitter политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
"Очень показательно, что свою обвинительную речь о секретных доказательствах и анонимных свидетелях по делу #mh17 голландский прокурор закончил цитатой любителя вырванных из контекста фраз, пересказа глупых баек и просто записного враля Солженицына", - прокомментировал пользователь Филипп Масловский.
Напомним, в суде начался процесс по делу о падении малайзийского "Боинга" MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.
Ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 20:35
"Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но...": Делягин высказался о панике из-за цен на нефть
10 марта 2020, 20:35
"Как только с деньгами плохо...": Военный эксперт связал военные амбиции США с обвалом цен на нефть
10 марта 2020, 22:35
"Торг тут не уместен": США получили "щелчок по носу" по СНВ-3
10 марта 2020, 20:35
Угроза "нового насилия"? Прокурор по делу MH17 перешёл от обвинений России к цитатам Солженицына
10 марта 2020, 20:35
"Можем повторить": Часы в кабинете Путина стали ещё одним имперским намёком для Эрдогана
10 марта 2020, 22:35
"Экзотическое вооружение": В США рассказали, какое русское оружие хотят ограничить по СНВ-3
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
05 марта 2020, 05:35
Эрдоган уничтожил русское ПВО в Сирии (Telegram. Обзор)
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.