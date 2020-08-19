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"Прикорытники и нацисты": Лукашенко о координационном совете белорусской оппозиции

19 августа 2020, 00:15  •  57 • Политика
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти. "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - отметил белорусский лидер.
Создание Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии - это попытка захвата власти в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.
Белорусский лидер отметил, что оппозиция пытается "убаюкать" власть и силовые структуры заявлениями о том, что они просто "мирные" протестующие. Однако это просто ширма, и если за неё заглянуть, станет ясно, что происходит на самом деле. В состав этого самого координационного совета белорусской оппозиции вошли отлучённые от власти "обиженные" чиновники и откровенно отвязанные нацисты, подчеркнул Лукашенко.
"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - сказал он.
Президент добавил, что рассматривает создание совета по трансферу власти как попытку совершить государственный переворот. Лукашенко предупредил, что в этой связи против всех членов этого совета будут приняты соответствующие меры.
"Я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - сказал президент Белоруссии.

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