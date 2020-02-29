"Прикончат без всякого коронавируса": Сатановский об отдыхе в Турции на фоне ситуации в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны России. Турецкие военнослужащие, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, "находились среди наступавших боевиков", добавили в ведомстве.

Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

По его словам, дело обстоит следующим образом. Турки, поддерживая наступление боевиков-исламистов на позиции сирийской армии в Идлибе, ударили по частям Асада и по сирийской авиации. Получили отпор. Потеряли несколько десятков своих военных.

"Мало сомнений, что потеряют ещё. Наши ВКС по боевикам бьют. А что ещё с террористами делать?" - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

По этому поводу в Турции очередная истерика и реваншистский психоз. В этой связи, по словам эксперта, лучше пока воздержаться от туристических поездок в эту страну.