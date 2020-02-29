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"Прикончат без всякого коронавируса": Сатановский об отдыхе в Турции на фоне ситуации в Идлибе

29 февраля 2020, 02:39  •  87 • Политика
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе. Турецкие военнослужащие, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, "находились среди наступавших боевиков", сообщили в ведомстве. Политолог и публицист Евгений Сатановский рекомендует пока не ездить на отдых в Турцию. "Прикончат если что, безо всякого коронавируса", - предупреждает эксперт.
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны России. Турецкие военнослужащие, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, "находились среди наступавших боевиков", добавили в ведомстве.
Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его словам, дело обстоит следующим образом. Турки, поддерживая наступление боевиков-исламистов на позиции сирийской армии в Идлибе, ударили по частям Асада и по сирийской авиации. Получили отпор. Потеряли несколько десятков своих военных.
"Мало сомнений, что потеряют ещё. Наши ВКС по боевикам бьют. А что ещё с террористами делать?" - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По этому поводу в Турции очередная истерика и реваншистский психоз. В этой связи, по словам эксперта, лучше пока воздержаться от туристических поездок в эту страну.
"Прикончат если что, безо всякого коронавируса", - предупреждает эксперт.

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