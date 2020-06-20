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"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков

20 июня 2020, 23:00  •  155 • Политика
Прокуратура Украины настаивала на задержании русских моряков из-за инцидента в Керченском проливе, но получила судебный отказ. "Прикиньте? Пацаны на волосок были", – отреагировали жители России.
Командиров двух кораблей ВМФ России, которые участвовали в задержании украинских кораблей в Керченском проливе, прокуратура ходатайствовала задержать. Шевченковский районный суд Киева это ходатайство не удовлетворил. Запись об этом появилась в электронном реестре судебных решений.
Речь идёт о командирах кораблей "Дон" и "Суздалец". Прокурор требовал их задержания, чтобы доставить в суд на заседание об избрании меры пресечения. Он считает, что моряков должен ждать арест. Следствие полагает, что якобы российские командиры скрываются в Крыму от уголовной ответственности.
Суд, вынося решение, сослался на отсутствие доказательств уклонения от следствия граждан России. Прокуратура таких данных не предоставила. Нет доказательств и того, что капитаны российских кораблей намереваются спрятать вещи или документы, исказить ход расследования, пишет РИА "Новости".
Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. Три украинских корабля оказались на российской территории. Из Чёрного моря они направились в Керченский пролив, совершив опасные манёвры. Российские пограничные корабли предъявили законные требования, но украинцы им не подчинились.
Нарушившие российскую границу корабли ВМФ Украины были задержаны. По словам президента России Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе является провокацией. С его помощью Пётр Порошенко собирался поднять свой рейтинг за несколько месяцев до выборов.
"Прикиньте? Пацаны на волосок от тюрьмы были", – отреагировал на эту новость "Голос Мордора" в Twitter.

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