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"Прихватить и своё ядерное оружие": Германия жёстко ответила на угрозы США
10 августа 2019, 22:09 • 134 • Политика
В бундестаге посоветовали Вашингтону в случае передислокации американских военных прихватить с собой и ядерное оружие. Так на угрозы американцев ответил председатель фракции Левой партии в немецком парламенте Дитмар Барч.
Барч заявил, что если американцы действительно намерены передислоцировать часть своих войск в Польшу, то им стоит "прихватить с собой и своё ядерное оружие".
Депутат считает, что усиление группировки американских военных в Польше приведёт к обострению отношений США и России, что противоречит интересам Германии и Европы в целом, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung. Поэтому Барч добавил, что американцам лучше забрать своих военных домой.
Ранее посол США Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу в связи с тем, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.
В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо он отмечал недостаточный вклад Германии: по его словам, её расходы составляют только один процент от ВВП и она "должна платить гораздо больше".
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