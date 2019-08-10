"Прихватить и своё ядерное оружие": Германия жёстко ответила на угрозы США

Барч заявил, что если американцы действительно намерены передислоцировать часть своих войск в Польшу, то им стоит "прихватить с собой и своё ядерное оружие".

Депутат считает, что усиление группировки американских военных в Польше приведёт к обострению отношений США и России, что противоречит интересам Германии и Европы в целом, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung. Поэтому Барч добавил, что американцам лучше забрать своих военных домой.

Ранее посол США Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу в связи с тем, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.

В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо он отмечал недостаточный вклад Германии: по его словам, её расходы составляют только один процент от ВВП и она "должна платить гораздо больше".