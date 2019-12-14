"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире

В прямом эфире программы "60 минут" проукраинскому политологу Андрею Окаре запретили гавкать и потребовали покинуть студию. Эксперт ушёл, но прихватил с собой чашку, которая стояла перед ним на столе.

Инцидент произошёл после спора между политологом и ведущим программы Евгением Поповым. Окара пожаловался, что ему мешают выступать и начинают "гавкать", стоит ему сказать всего два слова.

"Гавкать кто начинает?" - строго спросил телеведущий. "Ну..." - начал оправдываться политолог, разводя руками.

Попов не выдержал и потребовал от эксперта немедленно покинуть студию.

"Покиньте студию и гавкайте в другом месте", - сказал ведущий.

В ответ Окара насупился, забрал со стола блокнот, а затем и чашку с чаем, которую ему поставили как гостю студии. Вместе с этими "трофеями" проукраинский политолог покинул эфир.

Фото: скриншот Twitter/@POPOVRTR