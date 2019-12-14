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"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире

14 декабря 2019, 10:24  •  52 • Политика
Проукраинскому политологу Андрею Окаре публично запретили гавкать в российском эфире. Обиженный эксперт ушёл из студии, прихватив с собой "казённую" чашку.
В прямом эфире программы "60 минут" проукраинскому политологу Андрею Окаре запретили гавкать и потребовали покинуть студию. Эксперт ушёл, но прихватил с собой чашку, которая стояла перед ним на столе.
Инцидент произошёл после спора между политологом и ведущим программы Евгением Поповым. Окара пожаловался, что ему мешают выступать и начинают "гавкать", стоит ему сказать всего два слова.
"Гавкать кто начинает?" - строго спросил телеведущий.
"Ну..." - начал оправдываться политолог, разводя руками.
Попов не выдержал и потребовал от эксперта немедленно покинуть студию.
"Покиньте студию и гавкайте в другом месте", - сказал ведущий.
В ответ Окара насупился, забрал со стола блокнот, а затем и чашку с чаем, которую ему поставили как гостю студии. Вместе с этими "трофеями" проукраинский политолог покинул эфир.
Фото: скриншот Twitter/@POPOVRTR

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