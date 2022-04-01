"Прихотливые маршруты мин": Сатановский высмеял незнание географии Зеленским

Евгений Сатановский высмеял незнание географии президентом Украины Владимиром Зеленским даже на уровне школьной программы. "Прихотливые маршруты мин", - иронизирует политолог, комментируя выступление политика перед членами норвежского парламента.

В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Сатановский посвятил пост словам Зеленского об украинских минах, которые могут достигнуть норвежских территориальных вод. Но в принципе цель выступления была иной. Президент Украины, как обычно, просил европейскую страну усилить давление на Россию и поддержать Незалежную в её борьбе против русских.

Политолог отметил, что даже если норвежские войска выдвинутся на помощь ВСУ, то прибудут в пункт назначения к моменту, когда котёл в Донбассе уже захлопнется. Впрочем, предположил Сатановский, есть альтернативный вариант: норвежцы могут переквалифицироваться в пиратов и заняться вольным промыслом где-нибудь в районе Северного морского пути.

Так они особо сами-то этого не хотят. Была охота с нашими лоб в лоб сталкиваться… А ведь именно к этому их Зеленский открытым текстом и призывает!

- написал автор поста.

Ещё непонятно, зачем Зеленский стращал Норвегию появлением в её фьордах и шхерах устаревших морских мин. Кстати, мины украинские, и расставили их украинцы вдоль побережья Чёрного моря. Цель была - заблокировать порты в Одессе, Ильичёвске и так далее. Но тросы оборвались, боеприпасы унесло в открытое море.

Некоторые уже показались в Босфоре, из-за чего усложнилась навигация, а рыбакам запретили выходить на промысел в тёмное время суток. Впрочем, плюс в этом есть - американские корабли спешно ретировались из Чёрного моря.

"Возвращаясь к словам Зеленского и пониманию им географии в объёме шестого класса средней советской школы (о знаниях тут говорить не приходится в принципе)…" - продолжил мысль Сатановский и представил три варианта.

Первый - Зеленский думает, что Норвегия расположена в Чёрном море. Второй - президент Украины собирается отдать приказ установить мины у норвежских берегов, не забыв выдвинуть обвинение России: мол, из-за неё всё это делается. Вариант №3 - оторвавшиеся украинские мины пройдут Босфор и Дарданеллы, минуют всё Средиземное море, затем пересекут Гибралтар, проследуют вдоль берегов Европы, в том числе по проходу через Ла-Манш, и наконец окажутся в Норвегии, "где и зависнут, ожидая своих жертв".

Вдруг российское судно какое на них напорется или белорусское. Есть же у Белоруссии флот? Речной, правда, но мало ли, по каким таким прихотливым маршрутам у пана Зеленского мины его курсируют,

- язвительно отметил политолог.