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"Приходится реагировать": Россия может направить военные корабли для защиты "Северного потока - 2"
05 апреля 2021, 17:15 • 159 • Политика
Россия может направить военные корабли в зону строительства "Северного потока - 2" для защиты российского корабля-трубоукладчика "Фортуна". По словам специалиста, ситуация со строительством газопровода обостряется, и Москве приходится реагировать.
Такое мнение высказал в понедельник эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя недавний инцидент с польским рыболовецким судном, которое пыталось протаранить "Фортуну".
По его словам, повреждение "Фортуны" будет означать остановку строительства "Северного потока - 2" минимум на полгода. Поэтому Москве следует направить военные корабли на защиту трубоукладчика.
Напомним, что ранее польское рыболовецкое судно попыталось протаранить "Фортуну", которая занимается установкой труб "Северного потока - 2" на морском участке. Трубоукладчик спас российский корабль снабжения "Владислав Стрижев", который перегородил дорогу и принял весь удар на себя. По официальной версии, у польского судна якобы отказал двигатель, однако запись переговоров капитана корабля свидетельствует о том, что атака была предпринята осознанно.
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