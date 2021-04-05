"Приходится реагировать": Россия может направить военные корабли для защиты "Северного потока - 2"

Россия может направить военные корабли в зону строительства "Северного потока - 2" для защиты российского корабля-трубоукладчика "Фортуна". По словам специалиста, ситуация со строительством газопровода обостряется, и Москве приходится реагировать.

Такое мнение высказал в понедельник эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя недавний инцидент с польским рыболовецким судном, которое пыталось протаранить "Фортуну".

По его словам, повреждение "Фортуны" будет означать остановку строительства "Северного потока - 2" минимум на полгода. Поэтому Москве следует направить военные корабли на защиту трубоукладчика.

Зачем нам это нужно? Необходимо предотвращать такое. Это выглядит всё как эскалация напряжённости, и нам приходится реагировать. Так и Литва может послать какой-нибудь самолёт или судно для очередной провокации. Так что нужно быть готовым к попыткам помешать проекту, - отметил эксперт в разговоре с порталом Nation News.

Напомним, что ранее польское рыболовецкое судно попыталось протаранить "Фортуну", которая занимается установкой труб "Северного потока - 2" на морском участке. Трубоукладчик спас российский корабль снабжения "Владислав Стрижев", который перегородил дорогу и принял весь удар на себя. По официальной версии, у польского судна якобы отказал двигатель, однако запись переговоров капитана корабля свидетельствует о том, что атака была предпринята осознанно.