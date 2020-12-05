Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / Политика

"Приходилось заниматься не очень приятным": Спецпредставитель Чубайс вспомнил о прошлом

05 декабря 2020, 01:50  •  51 • Политика
Известный российский государственный деятель Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на пост спецпредставителя президента. Он вспомнил о прошлом и признался, что раньше ему приходилось заниматься не очень приятными делами.
По словам бывшего руководителя "Роснано", в его карьере были должности, которые являлись важными для страны, однако не приносили ему удовлетворения. Теперь же ситуация обстоит принципиально иначе.
Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично, - написал Чубайс в Facebook.
Скриншот: Facebook/Anatoly Chubays
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Глава государства подчеркнул, что это будет способствовать "устойчивому развитию страны".
На днях Путин распорядился назначить первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова новым главой "Роснано" вместо Чубайса. Новый руководитель компании пообещал превратить идеи в продукты, а опытное производство - в промышленное.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
05 декабря 2020, 00:00
Украина стоит на грани катастрофы, отрицая факт существования русской вакцины от COVID-19 - эксперт
05 декабря 2020, 00:00
Арктика выдохнула. Чубайса назначили международным спецпредставителем
05 декабря 2020, 00:00
Сколько ещё ждать прививку от COVID в регионах: Голикова объявила сроки
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конеч...
05 декабря 2020, 00:00
Украина стоит на грани катастрофы, отрицая факт существования русской вакцины от COVI...
05 декабря 2020, 00:00
Арктика выдохнула. Чубайса назначили международным спецпредставителем
05 декабря 2020, 00:00
Сколько ещё ждать прививку от COVID в регионах: Голикова объявила сроки
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему го...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.