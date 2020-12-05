"Приходилось заниматься не очень приятным": Спецпредставитель Чубайс вспомнил о прошлом

По словам бывшего руководителя "Роснано", в его карьере были должности, которые являлись важными для страны, однако не приносили ему удовлетворения. Теперь же ситуация обстоит принципиально иначе.

Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично, - написал Чубайс в Facebook.

Скриншот: Facebook/Anatoly Chubays

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Глава государства подчеркнул, что это будет способствовать "устойчивому развитию страны".

На днях Путин распорядился назначить первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова новым главой "Роснано" вместо Чубайса. Новый руководитель компании пообещал превратить идеи в продукты, а опытное производство - в промышленное.