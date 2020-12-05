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"Приходилось заниматься не очень приятным": Спецпредставитель Чубайс вспомнил о прошлом
05 декабря 2020, 01:50 • 51 • Политика
Известный российский государственный деятель Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на пост спецпредставителя президента. Он вспомнил о прошлом и признался, что раньше ему приходилось заниматься не очень приятными делами.
По словам бывшего руководителя "Роснано", в его карьере были должности, которые являлись важными для страны, однако не приносили ему удовлетворения. Теперь же ситуация обстоит принципиально иначе.
Скриншот: Facebook/Anatoly Chubays
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Глава государства подчеркнул, что это будет способствовать "устойчивому развитию страны".
На днях Путин распорядился назначить первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова новым главой "Роснано" вместо Чубайса. Новый руководитель компании пообещал превратить идеи в продукты, а опытное производство - в промышленное.
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