Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Последнее предупреждение" Эрдогана: Турция готова начать военную опер...
ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конст...
"Это наши украинские скрепы"
Путин счел логичным поручить реализацию нацпроектов их разработчикам
Главная / Политика

"Приходили под свист, а уходили под аплодисменты": Путин поделился воспоминаниями о работе с Собчаком

20 февраля 2020, 13:54  •  64 • Политика
Президент России перед началом концерта, посвящённого памяти Анатолия Собчака, поделился своими воспоминаниями о первом мэре Северной столицы. В 1996 году, будучи доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборах, Собчак объезжал самые "трудные" регионы страны и выступал там перед избирателями. "Приходили под свист, а уходили под аплодисменты", - рассказал Владимир Путин.
По словам президента, Собчак был честным и порядочным политиком, это было "его нутро". А люди это чувствовали и моментально меняли к нему своё отношение.
"Он был порядочным, честным человеком, и это было его нутро. Входили в залы под улюлюканье и свист, он уходил из зала под аплодисменты", - отметил президент.
Во время таких выступлений Путин собирал записки, которые передавали Собчаку из зала. Самые резкие из них, в которых люди ругались, он старался всегда откладывать в сторону. Тогда, напомнил Путин, "страна просто трещала по швам", люди жили очень тяжело, а
"Он, когда увидел, что я селекцию осуществляю, то сказал: "Дайте-ка мне", и начал отвечать на самые острые вопросы. Он отвечал так искренне, так с душой, правдиво, что люди ему верили", - поделился президент России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 10:39
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
20 февраля 2020, 04:09
Рабочая группа попросит увеличить сроки внесения нового КоАПа в Госудму
20 февраля 2020, 13:54
"Лучше я свою судьбу круто нарушу": Пугачёва назвала главную причину отказа петь на Западе
19 февраля 2020, 18:24
Госдума приняла во втором чтении проект закона о расширении маткапитала
19 февраля 2020, 21:39
"Нужно умерить поток туристов": Онищенко объяснил решение закрыть границу с Китаем
20 февраля 2020, 00:54
"Максимально просто и оперативно": Госдума во втором чтении одобрила поправки к маткапиталу
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 февраля 2020, 02:24
Что было бы с Украиной и Россией, если бы майдан проиграл
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марио...
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл...
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование просп...
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила си...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.