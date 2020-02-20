"Приходили под свист, а уходили под аплодисменты": Путин поделился воспоминаниями о работе с Собчаком

По словам президента, Собчак был честным и порядочным политиком, это было "его нутро". А люди это чувствовали и моментально меняли к нему своё отношение.

"Он был порядочным, честным человеком, и это было его нутро. Входили в залы под улюлюканье и свист, он уходил из зала под аплодисменты", - отметил президент.

Во время таких выступлений Путин собирал записки, которые передавали Собчаку из зала. Самые резкие из них, в которых люди ругались, он старался всегда откладывать в сторону. Тогда, напомнил Путин, "страна просто трещала по швам", люди жили очень тяжело, а