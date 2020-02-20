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"Приходили под свист, а уходили под аплодисменты": Путин поделился воспоминаниями о работе с Собчаком
20 февраля 2020, 13:54 • 64 • Политика
Президент России перед началом концерта, посвящённого памяти Анатолия Собчака, поделился своими воспоминаниями о первом мэре Северной столицы. В 1996 году, будучи доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборах, Собчак объезжал самые "трудные" регионы страны и выступал там перед избирателями. "Приходили под свист, а уходили под аплодисменты", - рассказал Владимир Путин.
По словам президента, Собчак был честным и порядочным политиком, это было "его нутро". А люди это чувствовали и моментально меняли к нему своё отношение.
Во время таких выступлений Путин собирал записки, которые передавали Собчаку из зала. Самые резкие из них, в которых люди ругались, он старался всегда откладывать в сторону. Тогда, напомнил Путин, "страна просто трещала по швам", люди жили очень тяжело, а
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