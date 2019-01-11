Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Будут пробовать на зуб": Лукашенко мотивировал белорусов перетерпеть ...
Макрон отказался от поездки в Давос под предлогом "плотного графика"
Ты – мне, я – тебе. На Украине вступил в силу закон об обязательном согласии на ...
МИД Украины объяснил порядок голосования для находящихся в России граждан
Главная / В мире

"Приходил подать сигнал России": Американский десантный корабль покинул Чёрное море

11 января 2019, 21:09  •  94 • В мире
Американский десантный корабль "Форт Макгенри", заход которого в Чёрное море с огромным воодушевлением восприняли украинские СМИ, отправился через Босфорский пролив в обратный путь. Официально корабль совершил "рутинный визит" в румынский порт, но западные СМИ уверены: "Он приходил, чтобы подать сигнал России".
В минувший понедельник, 7 января, в акваторию Чёрного моря зашёл американский десантный корабль-док "Форт Макгенри". Судно держало путь в румынский порт Констанцу. Как предполагалось, десантный корабль ВМС США должен был провести совместные учения в Чёрном море с румынским фрегатом "Король Фердинанд".
Появление американского судна в черноморской акватории с воодушевлением восприняли украинские СМИ, которые разглядели в этом "давление на Россию", поскольку произошло это в первый раз после того, как Украина устроила провокацию в Керченском проливе, в результате которой российские пограничники задержали три украинских судна вместе с моряками.
И именно это отмечает военный обозреватель издания Military Times, который утверждает, что этот "рутинный визит" американского военного корабля должен восприниматься как "сигнал, посланный России", якобы занимающейся "дестабилизацией Украины".
То, как описывает ситуацию автор материала Марк Фарам, можно назвать классическим образцом публикаций в западных СМИ. Строки статьи пестрят стандартными формулировками о "захвате Крымского полуострова", "поддержке Россией сепаратистов Донбасса" и о "российском вмешательстве в выборы в США".
Инцидент в Керченском проливе представлен как "обстрел и захват Россией украинских кораблей, мирно проходивших узкий Керченский пролив". И именно это породило призывы, звучащие из Вашингтона, о срочной необходимости передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун". То есть подбросить ещё немного дровишек в конфликт.
Автор материала с сожалением отмечает, что на эти громкие призывы не хотят откликаться ни на Капитолийском холме, ни в Белом доме.
Между тем "Форт Макгенри", тихо простояв пять дней в порту Констанца, взял 11 января курс на Босфор и покинул Чёрное море. За его передвижениями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", встретивший американца при входе в акваторию и проводивший обратно к Босфору. Украинские порты он так и не посетил, хотя именно на такой "акт устрашения России" очень надеялись на Украине
Перевод материала издания Military Times предоставлен InoSmi.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 21:09
Минобороны ФРГ извинилось перед министром за вынужденный полёт африканским самолётом
11 января 2019, 01:25
«Серьёзные рычаги влияния»: как работа Шанахана на посту временного главы Пентагона может сказаться на закупках F-35
11 января 2019, 01:39
В США уволили монтажёра за "облизывание" губ Трампа - видео
Загрузка...
10 января 2019, 22:24
С 1 февраля Air France отменяет все перелёты из Парижа в столицу Саудовской Аравии
10 января 2019, 22:24
Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой
11 января 2019, 20:54
«Жест квазидоброй воли»: с чем может быть связан перевод Бутиной на режим общего содержания в американской тюрьме
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.