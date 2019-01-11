"Приходил подать сигнал России": Американский десантный корабль покинул Чёрное море

Американский десантный корабль "Форт Макгенри", заход которого в Чёрное море с огромным воодушевлением восприняли украинские СМИ, отправился через Босфорский пролив в обратный путь. Официально корабль совершил "рутинный визит" в румынский порт, но западные СМИ уверены: "Он приходил, чтобы подать сигнал России".

В минувший понедельник, 7 января, в акваторию Чёрного моря зашёл американский десантный корабль-док "Форт Макгенри". Судно держало путь в румынский порт Констанцу. Как предполагалось, десантный корабль ВМС США должен был провести совместные учения в Чёрном море с румынским фрегатом "Король Фердинанд".

Появление американского судна в черноморской акватории с воодушевлением восприняли украинские СМИ, которые разглядели в этом "давление на Россию", поскольку произошло это в первый раз после того, как Украина устроила провокацию в Керченском проливе, в результате которой российские пограничники задержали три украинских судна вместе с моряками.

И именно это отмечает военный обозреватель издания Military Times, который утверждает, что этот "рутинный визит" американского военного корабля должен восприниматься как "сигнал, посланный России", якобы занимающейся "дестабилизацией Украины".

То, как описывает ситуацию автор материала Марк Фарам, можно назвать классическим образцом публикаций в западных СМИ. Строки статьи пестрят стандартными формулировками о "захвате Крымского полуострова", "поддержке Россией сепаратистов Донбасса" и о "российском вмешательстве в выборы в США".

Инцидент в Керченском проливе представлен как "обстрел и захват Россией украинских кораблей, мирно проходивших узкий Керченский пролив". И именно это породило призывы, звучащие из Вашингтона, о срочной необходимости передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун". То есть подбросить ещё немного дровишек в конфликт.

Автор материала с сожалением отмечает, что на эти громкие призывы не хотят откликаться ни на Капитолийском холме, ни в Белом доме.

Между тем "Форт Макгенри", тихо простояв пять дней в порту Констанца, взял 11 января курс на Босфор и покинул Чёрное море. За его передвижениями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", встретивший американца при входе в акваторию и проводивший обратно к Босфору. Украинские порты он так и не посетил, хотя именно на такой "акт устрашения России" очень надеялись на Украине

Перевод материала издания Military Times предоставлен InoSmi.ru