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"Прикажите немедленно спасти всех животных": Брижит Бардо обратилась к Порошенко
13 декабря 2018, 01:39 • 83 • В мире
К президенту Украины Петру Порошенко обратилась французская актриса Брижит Бардо с просьбой спасти животных, которые содержатся в ужасающих условиях в Покровске. "Они содержатся в ужасающих условиях и умирают в этом зоопарке. Прикажите немедленно спасти всех животных", - написала актриса в обращении.
Известная своей активной позицией в вопросах защиты животных французская актриса Брижит Бардо очень обеспокоена ситуацией, которая сложилась в украинском городе Покровске. Здесь почти сотня цирковых животных, измученных голодом и болезнями, брошены на территории частного домовладения.
Местные власти сообщили, что смогут заняться проблемой животных и эвакуировать их только через три месяца. Однако, считает Бардо, такое решение неприемлемо: к этому времени все животные просто погибнут.
"По этой причине я обращаюсь к вам с призывом действовать в срочном порядке и приказать немедленно спасти всех животных и найти им подходящий приют", - пишет Бардо в своем обращении к президенту Украины Петру Порошенко, которое она разместила на страницах своего фонда в социальных сетях.
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