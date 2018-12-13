"Прикажите немедленно спасти всех животных": Брижит Бардо обратилась к Порошенко

К президенту Украины Петру Порошенко обратилась французская актриса Брижит Бардо с просьбой спасти животных, которые содержатся в ужасающих условиях в Покровске. "Они содержатся в ужасающих условиях и умирают в этом зоопарке. Прикажите немедленно спасти всех животных", - написала актриса в обращении.

Известная своей активной позицией в вопросах защиты животных французская актриса Брижит Бардо очень обеспокоена ситуацией, которая сложилась в украинском городе Покровске. Здесь почти сотня цирковых животных, измученных голодом и болезнями, брошены на территории частного домовладения.

Местные власти сообщили, что смогут заняться проблемой животных и эвакуировать их только через три месяца. Однако, считает Бардо, такое решение неприемлемо: к этому времени все животные просто погибнут.

"По этой причине я обращаюсь к вам с призывом действовать в срочном порядке и приказать немедленно спасти всех животных и найти им подходящий приют", - пишет Бардо в своем обращении к президенту Украины Петру Порошенко, которое она разместила на страницах своего фонда в социальных сетях.