"Приказали снять маску": Медсестра в США пожаловалась на несправедливость, но вместо сочувствия получила обвинения

Свою историю Имарис рассказала телеканалу CBS News. Она со слезами на глазах объяснила, что руководство больницы ввело новые меры по экономии средств защиты. Заходя в каждую палату, нужно надевать новую маску №95, но на выходе её тут же снимать. В этих палатах интенсивной терапии лежат больные с COVID-19, но подцепить вирус можно и в коридоре. Девушка утверждала, что ей запретили использовать даже принесённую из дома маску в коридорах.

"Приказали снять маску", – сообщила девушка и призналась, что уволилась из больницы.

Рассказ медсестры заинтересовал американцев. Её рыдания за двое суток посмотрели более восьми миллионов человек. Даже потенциальный кандидат в президенты США Берни Сандерс расчувствовался и обвинил минтруд, что он недостаточно заботится о медперсонале.

У политиков свой взгляд на вещи, а рядовые американцы не выказали никакого сочувствия к Имарис. Недолгий поиск выявил, что девушка считает себя блогером. У неё есть не слишком активный аккаунт в TikTok, страницы в Twitter и Instagram. Она делится историями из жизни медсестёр, снимает вайны на эту тему.

На одной из страниц в соцсетях Имарис призналась, что у неё депрессия и биполярное расстройство. Она год не работала по специальности, а устроилась в больницу уже в разгар эпидемии. Узнавшие об этом американцы предложили ввести систему проверки медперсонала перед трудоустройством. А то мало ли каких психов и актёров наберут помогать страдающим людям.

"Я тебе не верю", – написал в Twitter Magical Terrapin Andii.

"Я спросила обеих своих племянниц, работающих медсёстрами, и они сказали: "Фейковые новости, тётя. Мы все в масках", – рассказала Carrie.

После обвинений во лжи Имарис уволилась из больницы. Она отработала там четыре дня.