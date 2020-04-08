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"Приказали снять маску": Медсестра в США пожаловалась на несправедливость, но вместо сочувствия получила обвинения
08 апреля 2020, 17:35 • 59 • В мире
Медицинская сестра Имарис Вера рассказала о своих нелёгких буднях: на работе в реанимации её заставляют снимать защитную маску. Эта "исповедь" вызвала не сочувствие, а негодование и обвинения со стороны рядовых американцев. "Приказали снять маску", – утверждает девушка, но ей не верят.
Свою историю Имарис рассказала телеканалу CBS News. Она со слезами на глазах объяснила, что руководство больницы ввело новые меры по экономии средств защиты. Заходя в каждую палату, нужно надевать новую маску №95, но на выходе её тут же снимать. В этих палатах интенсивной терапии лежат больные с COVID-19, но подцепить вирус можно и в коридоре. Девушка утверждала, что ей запретили использовать даже принесённую из дома маску в коридорах.
"Приказали снять маску", – сообщила девушка и призналась, что уволилась из больницы.
Рассказ медсестры заинтересовал американцев. Её рыдания за двое суток посмотрели более восьми миллионов человек. Даже потенциальный кандидат в президенты США Берни Сандерс расчувствовался и обвинил минтруд, что он недостаточно заботится о медперсонале.
У политиков свой взгляд на вещи, а рядовые американцы не выказали никакого сочувствия к Имарис. Недолгий поиск выявил, что девушка считает себя блогером. У неё есть не слишком активный аккаунт в TikTok, страницы в Twitter и Instagram. Она делится историями из жизни медсестёр, снимает вайны на эту тему.
На одной из страниц в соцсетях Имарис призналась, что у неё депрессия и биполярное расстройство. Она год не работала по специальности, а устроилась в больницу уже в разгар эпидемии. Узнавшие об этом американцы предложили ввести систему проверки медперсонала перед трудоустройством. А то мало ли каких психов и актёров наберут помогать страдающим людям.
"Я тебе не верю", – написал в Twitter Magical Terrapin Andii.
"Я спросила обеих своих племянниц, работающих медсёстрами, и они сказали: "Фейковые новости, тётя. Мы все в масках", – рассказала Carrie.
После обвинений во лжи Имарис уволилась из больницы. Она отработала там четыре дня.
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