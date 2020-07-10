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"Приказали самоликвидироваться": Попов оценил "нелиберальные" высказывания "малыша Навального"

10 июля 2020, 18:00  •  128 • Политика
Телеведущий Евгений Попов оценил "нелиберальные" высказывания "малыша Навального" по поводу дела журналиста Ивана Сафронова. Он предположил, что высокие покровители блогера приказали ему "самоликвидироваться".
Телеведущий Евгений Попов прокомментировал в Telegram заявления Алексея Навального по поводу Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене.
Блогер в своём YouTube-канале "Навальный LIVE" выступил с критикой экс-советника руководителя "Роскосмоса". Он, в частности, подчеркнул, что последний является не журналистом, а просто пиарщиком госкорпорации.
Эти слова блогера вызвали возмущение других либералов, которые видят ситуацию с делом Сафронова как часть "борьбы режима против честных представителей прессы".
Так, ведущая Ксения Собчак, например, назвала высказывания Навального "мерзостью", а его самого "сволочью".
По мнению Попова, слова блогера продиктованы директивами, которые направляет ему его "начальник" - крупный международный финансист и инвестор Уильям Браудер.
Судя по тому, что пишет и говорит сейчас малыш Навальный, дядя Браудер приказал ему самоликвидироваться, - заметил телеведущий.

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