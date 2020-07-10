"Приказали самоликвидироваться": Попов оценил "нелиберальные" высказывания "малыша Навального"

Телеведущий Евгений Попов прокомментировал в Telegram заявления Алексея Навального по поводу Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене.

Блогер в своём YouTube-канале "Навальный LIVE" выступил с критикой экс-советника руководителя "Роскосмоса". Он, в частности, подчеркнул, что последний является не журналистом, а просто пиарщиком госкорпорации.

Эти слова блогера вызвали возмущение других либералов, которые видят ситуацию с делом Сафронова как часть "борьбы режима против честных представителей прессы".

Так, ведущая Ксения Собчак, например, назвала высказывания Навального "мерзостью", а его самого "сволочью".

По мнению Попова, слова блогера продиктованы директивами, которые направляет ему его "начальник" - крупный международный финансист и инвестор Уильям Браудер.