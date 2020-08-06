"Приказ-то был, только…": Экс-офицер СБУ о подготовке к Майдану и бездействии властей

Иностранное влияние на Майдан отслеживалось задолго до событий, произошедших в Киеве в феврале 2014 года. С начала декабря 2013-го департамент контрразведки СБУ составлял документ, где было указано, сколько иностранцев и из какой страны пересекло границу Украины. Так продолжалось вплоть до 17 февраля.

"И наверх докладывалось всё: народ подтягивается, принимайте меры", - вспоминает Прозоров.

Он сделал акцент, что власть никаких действий не предпринимала. При этом ни СБУ, ни МВД самостоятельно принять решение на силовой разгон не могли. Такова специфика людей в погонах. Нужно указание сверху.

Первым на Майдане оказались бойцы "Беркута". Они прибыли ранним утром 18 февраля.

"Приказ-то был, только приказ был "стоп-сигнал". Они простояли сутки на одном месте. Адреналин боя сошёл", - произнёс Прозоров в программе "На самом деле" агентства News Front.

В феврале 2014 года были сильные морозы. Силовикам не дали приказ идти дальше. Приказ остановиться был каким-то невнятным, пояснил экс-офицер СБУ. Решающими стали холод и психологическое давление.

Тогда бойцы стали пятиться. Тем более что они до этого подписали соглашение о прекращении огня в центре украинской столицы. Люди в погонах просто посчитали, что их бросили. Последними с Майдана уходили севастопольский "Беркут" и отряд "Омега" внутренних войск.

"А дальше всё покатилось, как лавина", - заключил Василий Прозоров, отметив, что маленький камушек спровоцировал большой камнепад.