|
"Приказ-то был, только…": Экс-офицер СБУ о подготовке к Майдану и бездействии властей
06 августа 2020, 11:35 • 184 • Политика
Бывший старший консультант-эксперт отдела Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о подготовке к Майдану с 2013 года и о бездействии властей. Всё это могло закончиться не так печально. "Приказ-то был, только…" - вспоминает экс-офицер СБУ.
Иностранное влияние на Майдан отслеживалось задолго до событий, произошедших в Киеве в феврале 2014 года. С начала декабря 2013-го департамент контрразведки СБУ составлял документ, где было указано, сколько иностранцев и из какой страны пересекло границу Украины. Так продолжалось вплоть до 17 февраля.
"И наверх докладывалось всё: народ подтягивается, принимайте меры", - вспоминает Прозоров.
Он сделал акцент, что власть никаких действий не предпринимала. При этом ни СБУ, ни МВД самостоятельно принять решение на силовой разгон не могли. Такова специфика людей в погонах. Нужно указание сверху.
Первым на Майдане оказались бойцы "Беркута". Они прибыли ранним утром 18 февраля.
"Приказ-то был, только приказ был "стоп-сигнал". Они простояли сутки на одном месте. Адреналин боя сошёл", - произнёс Прозоров в программе "На самом деле" агентства News Front.
В феврале 2014 года были сильные морозы. Силовикам не дали приказ идти дальше. Приказ остановиться был каким-то невнятным, пояснил экс-офицер СБУ. Решающими стали холод и психологическое давление.
Тогда бойцы стали пятиться. Тем более что они до этого подписали соглашение о прекращении огня в центре украинской столицы. Люди в погонах просто посчитали, что их бросили. Последними с Майдана уходили севастопольский "Беркут" и отряд "Омега" внутренних войск.
"А дальше всё покатилось, как лавина", - заключил Василий Прозоров, отметив, что маленький камушек спровоцировал большой камнепад.
184
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 03:30
|
02 августа 2020, 15:00
|
31 июля 2020, 15:05
|
01 августа 2020, 00:55
|
05 августа 2020, 03:30
|
31 июля 2020, 22:40
|
31 июля 2020, 20:50