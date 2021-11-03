"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк

Депутат Госдумы Александр Бородай прибыл в Донецк с гуманитарной миссией.

Депутат Госдумы Александр Бородай прибыл в Донецк для оказания помощи людям, страдающим от постоянных обстрелов Киева. Последние дни отмечено обострение ситуации. Как и рассказывал ранее Царьград, в распоряжении ВСУ оказались турецкие "Байрактары", которые не стесняются применять, несмотря на то, что это прямое нарушение Минских соглашений.

Люди страдают от постоянных обстрелов, нужна гуманитарная помощь. Её Бородай и оказывает вместе с коллегами по Союзу добровольцев Донбасса (СДД). Вместе с Бородаем в Донецке находится и первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук. Он в беседе с Царьградом рассказал о цели визита:

Проводим работу по оказанию гуманитарной помощи Донбассу. Помогаем в преодолении проблем, связанных с боевыми действиями.

Напомним, ранее военкор Семён Пегов поделился обнадёживающими новостями, касающимися Донбасса. Рассказал, что в уставе партии "Единая Россия" (в ней и состоит Бородай) появились "крайне любопытные изменения". Теперь в ростовское отделение партии могут вступать жители Украины, Молдавии и Белоруссии.

Кроме того, наши источники в аппарате партии подтвердили, что "ЕР" готовится принять в свои ряды по 100 чиновников из руководящего состава ЛНР и ДНР. Бланки с заявлениями уже отправлены в республики,

- добавил Пегов.

Журналист уверен, что это крайне важные изменения, поскольку теперь политики донбасских республик будут официально включены во внутриполитическую жизнь России. И это также значит, что два визита в Донбасс генсека "ЕР" Турчака были не частью предвыборной кампании партии, а элементом стратегии, которая "реализуется по приказу первого лица", убеждён Семён Пегов. В этом визите, напомним, участвовал и Александр Бородай.