"Приказ - идти на Москву": Как один беглый журналист рассмешил экспертов

Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что под руководством экс-главы СНБО Александра Турчинова американские танки скоро въедут в Москву. Свой пост журналист закончил такими словами: "Заждалась, Москва? Ну жди, жди. Будем!" - и проиллюстрировал своей фотографией на фоне офиса президента Украины.

Пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот назвал высказывание Бабченко даже не фантазией воспалённого сознания, а паноптикумом.

"Это, наверное, какие-то технологии НЛП. Я думаю, что больше всего удивился Турчинов, которому Бабченко отдаёт какие-то приказы. Но ещё больше, я думаю, удивились водители танков "Абрамс". По приказу какого-то Бабченко какой-то Турчинов собирается идти на Москву, на Кремль. С другой стороны, всё это вскрывает ничтожность мыслей, ничтожность самих этих персонажей", - иронично отметил Кот.

По его словам, услышав этот "живой труп, который периодически обливается слюной и кровью", нормальный человек дал бы ему по морде.

"Вы вдумайтесь, насколько этот человек, Бабченко, ненавидит Россию, ненавидит русских, что он готов привлекать кровавого пастора, как его называют, откровенных русофобов-американцев, лишь бы только уничтожить Россию и русских людей. То есть это абсолютное извращение, моральное уродство - только так, наверное, можно всё это охарактеризовать", - подчеркнул Кот.

Но эксперт не исключил, что в этом заявлении есть расчёт и на хайп, потому что Бабченко - "известный попрошайка".

"Он же отдаёт приказ Турчинову идти на "Абрамсах" на Москву и при этом, наверное, обязательно должен написать внизу номер своей карточки, чтобы ему перечисляли деньги - ему очень нужна поддержка. У них всё так меряется - через деньги и через заднее место. В общем, печально всё это наблюдать, печально наблюдать деградацию человека, деградацию русского человека, ведь так или иначе, он же всё-таки себя раньше называл русским", - отметил пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора.

В то же время эта история может быть поучительной, отметил Кот, поскольку можно наблюдать процесс деградации человека после того, как он выбрал путь русофобии и ненависти к русскому человеку.