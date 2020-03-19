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"Пригожин разгромил прокуратуру США в американском же суде" и готовит иск-реванш

19 марта 2020, 14:35  •  44 • В мире
Предприниматель Евгений Пригожин сделал заявление после победы в суде в деле "США против "Конкорда" и теперь готовит иск-реванш за незаконное преследование и санкции на сумму $50 миллиардов. Интернет-пользователи, комментируя новость, отмечают, что "Пригожин разгромил прокуратуру США в американском же суде".
"Вот так бесславно для американского правосудия закончилась эпопея про "российское вмешательство в выборы", - прокомментировал автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!" информацию о том, что "16 марта 2020 года в 21:07 по нью-йоркскому времени суд округа Колумбия принял решение о прекращении уголовного дела "США против "Конкорда" на основании ходатайства, поданного правительством США".
"Этой ночью Пригожин разгромил прокуратуру США в американском же суде", - подметил тот же интернет-пользователь.
Сам руководитель компании - предприниматель Евгений Пригожин сделал заявление по поводу выигранного дела. Его слова цитирует пресс-служба "Конкорда".
В частности, компания готовит иск-реванш за незаконное преследование и санкции на сумму $50 миллиардов. "Считаю, что на этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено", - цитирует Пригожина РИА ФАН.
Предприниматель обратил внимание на то, что два года его компанию незаконно обвиняли во "вмешательстве" в выборы президента США 2016 года. И американское правительство делало всё возможное для того, чтобы приписать "Конкорду" нарушения законодательства Соединённых Штатов.
Как обратил внимание Пригожин, американские власти отказывались от предоставления доказательств, а также фальсифицировали показания свидетелей, и всё для того, чтобы убедить и американцев, и мировое сообщество во "вмешательстве" России в целом и "Конкорда" в частности в выборы главы Белого дома.
На 6 апреля 2020 года было назначено открытое судебное разбирательство. Но американское правительство, не дожидаясь его, "побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства", 16 марта подало ходатайство не только о снятии обвинений с российской компании, но и о прекращении уголовного дела. Тем самым власти США фактически подтвердили ложь утверждений о вмешательстве России и Пригожина в выборы президента Соединённых Штатов.

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