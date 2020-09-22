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"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров

22 сентября 2020, 18:30  •  83 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский допустил сразу два крупных политических промаха, делая заявления, не соответствующие действительности. Промахи уже назвали "приговором Зеленскому". Более того, не выдержал даже Сергей Лавров, ужесточив риторику.
На промахи президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы "Место встречи" обратил внимание ведущий НТВ Андрей Норкин. Он напомнил, как в Австрии Зеленский делал заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. Например, ссылался на встречу в нормандском формате, которая не планируется. А также высказывался о том, что в Донбассе зреют бунты. Мол, из-за того, что шахтёры недовольны своими коммунальными платежами, которые выше украинских.
После визита Зеленского в Австрию и его странных заявлений поменялась и риторика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она стала более жёсткой. И, как отметил Андрей Норкин, кто-то даже счёл всё вместе "приговором Зеленскому" в политическом смысле. В чём проявилась жёсткость? Лавров отметил:
"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений - хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский".
Кстати, бунты в Донбассе из-за высокой оплаты ЖКХ опровергли эксперты в студии, отметив, что платёжки в независимых республиках как минимум в пять раз дешевле, чем на Украине.

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