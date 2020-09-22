"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров

На промахи президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы "Место встречи" обратил внимание ведущий НТВ Андрей Норкин. Он напомнил, как в Австрии Зеленский делал заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. Например, ссылался на встречу в нормандском формате, которая не планируется. А также высказывался о том, что в Донбассе зреют бунты. Мол, из-за того, что шахтёры недовольны своими коммунальными платежами, которые выше украинских.

После визита Зеленского в Австрию и его странных заявлений поменялась и риторика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она стала более жёсткой. И, как отметил Андрей Норкин, кто-то даже счёл всё вместе "приговором Зеленскому" в политическом смысле. В чём проявилась жёсткость? Лавров отметил:

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений - хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский".

Кстати, бунты в Донбассе из-за высокой оплаты ЖКХ опровергли эксперты в студии, отметив, что платёжки в независимых республиках как минимум в пять раз дешевле, чем на Украине.